CES 2020 : le frère de Pablo Escobar ne pourra pas présenter son smartphone pliable

On ne choisit pas sa famille. Et Roberto vient d’en faire les frais. Le frère de Pablo Escobar, Roberto Escobar, s’est mis en tête de produire son propre smartphone pliable. On ne sait pas vraiment pourquoi, peut-être était-il déçu des Samsung Galaxy Fold et Huawei Mate X, vendus très (trop) chers pour ce qu’ils sont ? Dans tous les cas, la petite pépite, sobrement nommée Escobar Fold 1, devait être officiellement présenté lors du CES 2020, qui se tiendra à Las Vegas dès le 7 janvier prochain.

Mais la CTA (Consumer Technology Association), l’association qui organise le CES, a tenu à interdire le Escobar Fold 1 de salon ! En cause ? La présence du Fold 1 ne serait pas “convenable”. On pourrait aisément croire que c’est son nom qui fait tâche, mais à priori, la raison est ailleurs. En effet, la communication autour du smartphone serait extrêmement sexiste, avec des femmes à moitié nues servant à présenter le téléphone.

Olof Gustafsson, le CEO d’Escobar Inc et contacté par CNET, a tenu à réagir à l’annonce : « La position dominante de Samsung et des autres majors de la Tech minent nos efforts et nous voient clairement comme des menaces majeures pour leur existence ». Rappelons tout de même que l’Escobar Fold 1 devait coûter 349 dollars. Egalement, disons que Roberto Escobar avait été condamné à 12 ans de prison pour trafic de drogue et contrebande.

