iOS et Android : les applications et jeux les plus téléchargés de la décennie

Les années 2010 ont été un grand bond en avant en termes de technologie. Nous avons en effet connu, depuis ces neuf dernières années, l’émergence des smartphones, mais aussi celle des marchés d’applications numériques. Il est devenu même impossible de dissocier les deux catégories, tant les téléphones sont devenus des mini-ordinateurs. Si bien que tous les utilisateurs de smartphones – et ils sont des milliards – ont déjà au moins une fois téléchargé une application.

De fait,, App Annie, une société spécialisée dans l’analyse de données, a souhaité publier un top des applications et des jeux les plus téléchargés depuis 2010 pour iOS et 2012 pour Google Play. Sans surprise, Facebook et Facebook Messenger règnent et trustent les premières places des applications les plus téléchargées. ils sont suivis par WhatsApp, Instagram, Snapchat et Skype. Dans le classement, Tik Tok également, pourtant tout récent mais très populaire en Chine.

Du côté des jeux, la première place est occupée par Subway Surfers, puis par Candy Crush Saga. S’ensuivent Temple Run 2, My Talking Mom et Clash of Clans. La star de la décennie précédente, Angry Birds, a tout simplement disparu. Enfin, du côté du classement des applications pour lesquelles les utilisateurs dépensent des sous, il y a Netflix et Tinder. Spotify est à la septième place.

