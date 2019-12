La marine américaine interdit TikTok

Coup de tonnerre aux Etats-Unis. La marine américaine a en effet interdit totalement l’usage de l’application Tiktok – une appli chinoise – sur tous les appareils gouvernementaux appartenant à l’armée, et a de fait annoncé que TikTok était considéré comme une “menace de cybersécurité”. C’est la deuxième fois que l’US Navy publie un bulletin couvrant les menaces à la sécurité de l’application TikTok.

Et puisque TikTok vient d’être interdit par la marine américaine, ça signifie que les membres de l’US Navy qui ne suppriment pas l’application ne pourront pas accéder à l’intranet de la marine américaine à partir des appareils appartenant au gouvernement. On se demande tout de même pourquoi TikTok serait installé sur un tel appareil, à moins que les militaires américains cherchent désespérément à se divertir grâce à cette application vidéo révolutionnaire. Rappelons que TikTok permet aux internautes de créer des petits films en se mettant en scène via différents filtres et outils de montage vidéo.

Les responsables de la marine américaine n’ont pas expliqué les raisons de cette annonce, même si l’on se doute que l’armée estime TikTok contrôlé par le gouvernement chinois. N’oublions pas que récemment, certains sénateurs ont exprimé leurs doutes sur ByteDance, l’éditeur de logiciels de TikTok, et le gouvernement chinois.

4 / 5 ( 1 vote )