Crello : l’app pour devenir un pro du design !

Facile à utiliser, intelligente, minimaliste et inspirante, l’application Crello est fortement appréciée par les entrepreneurs, les gestionnaires de contenus dans le digital et les community managers sur les réseaux sociaux.

Une excellente photo de couvertures saisonnière ou une belle bannière de promotion de vacances peut apporter de nouvelles ventes à votre entreprise. Les entrepreneurs savent qu’il est essentiel de se présenter sous leur meilleur jour sur les réseaux sociaux, mais personne n’a le temps de concevoir, pas vrai ? Avec cela à l’esprit, Crello a d’abord introduit son outil sur desktop, puis sur iOS et, enfin, Android. Cet outil simple est énormément utilisé par les agences de contenus numériques, les blogueurs et les propriétaires de boutiques. C’est une excellente façon d’obtenir des designs professionnels… sans designer !

La guerre impitoyable pour le meilleur style est partout. Les community managers, les spécialistes du marketing de contenu et les blogueurs vous diront tous que le Web a évolué et qu’un simple bébé chat ne se démarque plus sans un design haut de gamme. Le contenu est toujours roi, mais il doit bien paraître. La base de données Crello de plus de 20 000 modèles et 500 000 éléments graphiques est soigneusement étudiée : vous n’avez donc pas à les parcourir longtemps avant de trouver ce qu’il vous faut.

La mise en page simpliste vous permet de commencer à créer vos graphiques et animations immédiatement. Choisissez un format prédéfini dans le menu si vous avez un besoin particulier à l’esprit, ou apportez une inspiration supplémentaire avec des couvertures vidéo Facebook et des publications Instagram animées. Vous savez probablement que le contenu vidéo augmente considérablement l’engagement, mais il est généralement difficile à réaliser. Enfin, plus maintenant.

Bien développée, Crello fait gagner beaucoup de temps et apporte énormément de valeur. Pourtant, la meilleure partie est, bien sûr, la partie cadeaux. Outre l’accès inclus à Depositphotos, chaque utilisateur reçoit un lot de 5 téléchargements de photos gratuit par mois. Chaque nouvel utilisateur bénéficie d’un accès illimité de deux mois à tous les éléments, modèles et fonctionnalités premium, de sorte que vous puissiez avoir suffisamment de temps pour tester et voir si l’outil répond à vos besoins.

L’appareil photo de votre téléphone a fait de vous un photographe. L’application Crello est là pour faire de vous un designer.

