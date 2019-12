Star Wars IX : les critiques mondiales mitigées

Le dernier volet de Star Wars censé clore une bonne fois pour toute la saga des Skywalker, qui dure depuis maintenant trop longtemps, est sorti dans les salles obscures du monde entier mercredi. Si vous avez eu la (mal)chance de le voir, n’hésitez pas à nous faire part de votre ressenti dans la section commentaires. Dans tous les cas, la critique mondiale ne semble pas emballée par cette ultime conclusion, qui pourrait pourtant avoir bien des suites.

Sur Metacritic, un agrégateur des critiques du monde entier, le film obtient la note de 53/100. C’est peu, vis à vis de l’attente générée, mais pour rassurer les plus fans de Star Wars, l’excellent Joker n’a obtenu que 59. Sur Rotten Tomatoes, le film obtient ce jeudi 58%, donc pas beaucoup plus. Il s’agit du plus mauvais score pour un film Star Wars en prises de vue réelles depuis La Menace Fantôme en 1999.

Du reste, voici ce que disent les médias américains. Pour le Los Angeles Times, l’Ascension de Skywalker est un “renoncement spectaculaire”, truffé de « rebondissements gratuits et tape-à-l’oeil ». « Le film est tellement soucieux de ne pas fâcher qu’il finit par ressembler davantage à une oeuvre écrite par des fans qu’à la création de professionnels du cinéma », déplore de son côté le magazine Time. Le Hollywood Reporter parle “d’ingrédients parfois douteux”.

Du côté de la France, sur Allociné, le film reçoit la note de 2,8 sur 5. Le Parisien parle d’un “final éblouissant”, RTL d’un “récit magnifique” et Le Monde relate une “liste de cadeaux de Noël qu’un fan de Star Wars aurait envoyée à la maison Disney”. Pour le meilleur et pour le pire.

4 / 5 ( 1 vote )