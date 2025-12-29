Google poursuit SerpApi pour le scraping illégal de ses résultats de recherche

Google a déposé une plainte contre SerpApi, accusant l’entreprise spécialisée dans le scraping de violer le Copyright Act américain en contournant ses protections technologiques pour aspirer ses données. Selon le géant du Web, SerpApi déroberait et revendrait des contenus protégés issus de ses résultats de recherche, compromettant ainsi ses investissements et accords de licence.

Au centre du litige se trouve SearchGuard, un système déployé par Google en janvier 2025 pour limiter l’accès automatisé à ses pages. La plainte indique que SerpApi aurait développé des méthodes pour neutraliser ce bouclier numérique et poursuivre son extraction de données. L’entreprise utiliserait notamment des « faux navigateurs » et une multitude d’adresses IP pour simuler le comportement d’utilisateurs humains, masquant ainsi la nature réelle de centaines de millions de requêtes quotidiennes. Google considère chaque contournement de ces protections comme une violation de la loi fédérale.

Contenus protégés

La plainte souligne que l’enjeu dépasse la simple collecte de liens : les résultats de recherche contiennent des contenus protégés, notamment des images dans des modules comme le Knowledge Panel. En rendant ces contenus accessibles à des tiers sans rémunération, SerpApi fragiliserait les investissements de Google et ses relations avec ses partenaires.

Google demande au tribunal d’ordonner à SerpApi de cesser immédiatement ses pratiques et de détruire toute technologie ayant servi à cette extraction illégale.

Ce litige s’inscrit dans un contexte juridique tendu pour les scrapers. En octobre, Reddit avait déjà poursuivi SerpApi et d’autres acteurs pour des pratiques similaires, liées au pillage de contenu pour des applications d’intelligence artificielle comme Perplexity, même si Google ne fait pas de lien direct avec ces usages dans sa plainte.

Cette affaire pourrait créer un précédent majeur sur l’encadrement légal du scraping et la protection des contenus propriétaires sur Internet.