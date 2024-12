SearchGPT déployé pour tous les utilisateurs d’OpenAI

Le moteur de recherche dédié ChatGPT a commencé à être déployé pour tous les utilisateurs hier, a annoncé la société dans le cadre de son événement “12 jours d’OpenAI”.

Un moteur de recherche amélioré

SearchGPT a été ajouté à ChatGPT fin octobre, permettant des recherches améliorées directement depuis l’application ChatGPT et son interface web. Selon OpenAI, SearchGPT est capable de rechercher sur le web de manière beaucoup plus efficace qu’auparavant, en fournissant des liens vers des sources web pertinentes, des informations contextuelles et une prise en charge des questions de suivi.

Lors de son lancement initial, SearchGPT était limité aux abonnés de ChatGPT Plus et ChatGPT Teams. Désormais, cette fonctionnalité est également accessible aux utilisateurs gratuits.

Lors de l’annonce d’aujourd’hui, OpenAI a déclaré que son moteur de recherche basé sur l’IA avait été amélioré ces derniers mois pour devenir plus rapide et plus efficace sur mobile. Une nouvelle option permet également de rechercher en temps réel tout en conversant avec ChatGPT, et il est désormais possible de définir ChatGPT Search comme moteur de recherche par défaut dans des navigateurs comme Chrome.

Une disponibilité mondiale

OpenAI rend cette fonctionnalité de recherche accessible à tous les utilisateurs connectés à ChatGPT, et elle sera disponible mondialement sur toutes les plateformes qui prennent en charge ChatGPT.