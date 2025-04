iPhone 17 Pro : une barre de caméra arrière de la même couleur que l’appareil ?

Selon Bloomberg, les futurs modèles iPhone 17 Pro arboreront un nouveau design pour le module photo arrière, qui s’étendra sur toute la largeur de l’appareil. Contrairement à certains rendus diffusés en ligne, cette barre ne créera pas d’effet bicolore : elle sera de la même couleur que le reste du châssis.

Pas de design bicolore, malgré les rendus

Comme l’écrit Mark Gurman dans sa newsletter Power On, « l’iPhone 17 Pro n’aura pas un dos bicolore, contrairement à ce que certains rendus laissent penser. La zone de l’appareil photo sera de la même couleur que le reste de l’appareil ».

Certains visuels publiés sur Internet montrent encore un bloc caméra noir sur un dos argenté, mais ces représentations ne correspondent pas à la réalité du design final, selon le journaliste. Il précise également que, mis à part ce nouveau module de type Google Pixel, l’iPhone 17 Pro « ne sera pas une rupture majeure avec les modèles actuels ».

Une nouvelle construction verre + aluminium

D’après The Information, Apple aurait opté pour une structure hybride en verre et aluminium pour les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Cette nouvelle approche viserait à améliorer la durabilité de l’appareil.

Le dos en verre permettra de conserver la recharge sans fil, tandis que l’aluminium, plus résistant, devrait réduire les risques de casse.

Un iPhone 17 « Air » pour remplacer le modèle Plus

La gamme 2025 intégrera également un nouveau modèle ultra-fin, baptisé iPhone 17 Air, qui viendra remplacer l’actuel modèle Plus. Ces nouvelles versions devraient être officiellement dévoilées en septembre.