Les AirPods Pro 3 arrivent bientôt : voici ce que l’on sait

Malgré plus de deux ans d’existence, les AirPods Pro 2 d’Apple continuent de dominer le segment des écouteurs sans fil premium, grâce à une combinaison efficace de qualité audio de haut niveau, d’une réduction de bruit active parmi les meilleures du marché, et de nouvelles fonctionnalités logicielles régulières. Mais avec l’arrivée attendue des AirPods Pro 3 en 2025, les acheteurs hésitent : acheter les Pro 2 à prix réduit aujourd’hui, ou attendre la nouvelle génération qui pourrait redéfinir le standard ?

Un joli concept d’AirPods Pro 3

Des fonctionnalités logicielles toujours plus riches

Au-delà de leurs qualités sonores, le succès durable des AirPods Pro 2 repose aussi sur les mises à jour logicielles. iOS 17 (2023) a introduit l’audio adaptatif, les commandes de mise en sourdine, et un changement d’appareil accéléré. iOS 18 (2024) a suivi avec les gestes de tête pour Siri, l’isolation vocale, des réglages audio plus précis, et un mode audio spatial personnalisé pour les joueurs. Puis sont arrivées les mises à jour iOS 18.1 et 18.2 qui ont activé la fonctionnalité d’aide auditive agréée par la FDA, transformant les AirPods Pro 2 en appareils auditifs pour pertes auditives légères à modérées (dans certaines régions).

Ce que disent les rumeurs sur les AirPods Pro 2025

Un design et un boîtier retravaillés

Les rumeurs s’accordent à dire que les AirPods Pro 3 conserveront les fonctionnalités logicielles actuelles, mais qu’ils bénéficieront aussi de modifications matérielles. Plusieurs sources de la chaîne d’approvisionnement évoquent un format plus fin, une LED de statut dissimulée, et un bouton de couplage capacitif à l’avant, un choix déjà vu sur les AirPods de 4e génération.

Un nouveau processeur audio et une ANC améliorée

En interne, Apple testerait une puce audio plus rapide capable de fournir une réduction active du bruit nettement améliorée, dépassant les déjà excellentes performances des AirPods Pro 2. Ce progrès serait essentiel pour rester devant des concurrents comme les Sony WF-1000XM5 ou les Bose QuietComfort Ultra.

Capteurs santé : mesure de la fréquence cardiaque

D’après Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaille sur un suivi du rythme cardiaque directement via les oreilles pour les AirPods Pro 3. Les Powerbeats Pro 2 offrent déjà cette fonction, mais ne peuvent pas diffuser de la musique simultanément sur des appareils de gym. Pour convaincre les sportifs, Apple devra associer écoute fluide et mesures précises.

Détection de la température dans l’oreille

Apple explore également la mesure de la température dans le conduit auditif, qui offrirait des relevés plus fiables et plus rapides que les estimations cutanées de l’Apple Watch Series 8 et suivantes. Il reste cependant incertain que ce capteur soit prêt à temps pour un lancement en 2025.

Traduction instantanée sur l’appareil

Une autre rumeur suggère que les AirPods Pro 3 pourraient se synchroniser avec l’app Traduire de l’iPhone pour proposer une traduction en temps réel via les écouteurs. Imaginez entendre une traduction instantanée en anglais des paroles d’un interlocuteur espagnol, sans avoir besoin de sortir un appareil. Cette fonction s’inscrit dans la volonté d’Apple d’intégrer plus d’intelligence artificielle à ses produits.

Projets futurs et innovations possibles

À plus long terme, l’analyste Ming-Chi Kuo affirme qu’Apple développe des AirPods équipés de caméras infrarouges, pour améliorer l’audio spatial et peut-être permettre des interactions gestuelles dans les airs. Mark Gurman évoque aussi l’exploration de mini-caméras embarquées pour des fonctions pilotées par IA. Ces projets restent prioritaires chez Apple, mais ne verraient pas le jour avant 2026.

Les AirPods 4 comme indice du design à venir

Les AirPods de 4e génération donnent un aperçu de ce qu’Apple pourrait réserver aux AirPods Pro 3. Le bouton de couplage arrière a été remplacé par un capteur capacitif caché à l’avant, sous une LED qui disparaît quand elle est inactive. Le boîtier de charge devient ainsi le plus petit et le plus léger jamais conçu par Apple – difficile d’imaginer que la version Pro n’en bénéficie pas aussi.

Date de sortie probable des AirPods Pro 3

Les dernières informations de Mark Gurman situent la sortie des AirPods Pro 3 en 2025, soit « à quelques mois » de février. Un leaker isolé a évoqué un lancement en mai ou juin, mais cette même source s’était déjà trompée en août 2024. Historiquement, Apple dévoile ses grandes nouveautés audio en même temps que les nouveaux iPhone, ce qui rend un événement en septembre, aux côtés des iPhone 17, particulièrement plausible.