Cryptos : comme le Shiba Inu en 2021, un analyste prédit un +8000% pour ce token

Shiba Inu (SHIB) est devenu un nom familier dans le monde en pleine évolution des crypto-monnaies après son ascension fulgurante en 2021, avec une montée en flèche qui a laissé de nombreux investisseurs stupéfaits. Alors que de nombreux sceptiques ont affirmé qu’une opportunité similaire ne se représenterait pas, un nouveau concurrent a fait surface.

Les analystes prédisent maintenant que RCO Finance (RCOF), actuellement en phase de prévente, pourrait connaître un rallye rappelant la course massive de SHIB. Avec des gains potentiels allant jusqu’à 8 000 %, cette crypto émergente offre aux investisseurs précoces une chance rare de multiplier leur capital.

Le rallye historique de Shiba Inu : pourquoi est-il unique ?

La performance extraordinaire de Shiba Inu en 2021 reste l’un des événements les plus remarquables de l’histoire des crypto-monnaies.

Entre janvier et mai de cette année-là, le SHIB a grimpé en flèche de 45 000 %, offrant aux premiers utilisateurs des rendements qui ont changé leur vie. La hausse s’est poursuivie avec un bond de 1 500 % en octobre, menant à son plus haut niveau historique de 0,00008845 $.

Cependant, malgré sa popularité, le SHIB a dû faire face à des défis, en particulier en raison de son offre massive de centaines de billions de jetons en circulation.

Des efforts ont été entrepris pour brûler les jetons, mais l’offre reste un obstacle pour atteindre le prix rêvé de 1 dollar.

Les analystes s’accordent à dire que la hausse du SHIB a été alimentée par des facteurs tels que la culture des mèmes, l’engouement des investisseurs particuliers et un marché spéculatif, des conditions qui pourraient être difficiles à reproduire dans l’environnement cryptographique actuel, plus mature. De plus, SHIB doit maintenant faire face à la concurrence de nouvelles monnaies sur le thème des chiens et même des chats, qui ont détourné l’attention de son écosystème.

RCO Finance devrait grimper comme l’a fait Shiba Inu en 2021

RCO Finance (RCOF), un nouveau projet prometteur actuellement en phase de prévente, a attiré l’attention des analystes du marché, qui comparent son potentiel à l’ascension historique de Shiba Inu.

RCOF a déjà connu une hausse remarquable de sa valeur. Le prix du jeton a grimpé de 169 % depuis son prix initial de prévente de 0,01275 $ jusqu’à son prix actuel de 0,0344 $ au cours de la deuxième phase de sa prévente. Cette hausse rapide laisse présager des gains encore plus importants.

Le prix du jeton devrait augmenter jusqu’à 0,05588 $ lors de la troisième phase de prévente. Si RCOF continue sur sa trajectoire actuelle, il devrait augmenter de plus de 1 644 % d’ici à ce qu’il atteigne son prix de cotation prévu entre 0,4 et 0,6 $.

Pour les investisseurs, cette montée en puissance avant la vente laisse présager d’énormes profits une fois que RCOF sera cotée en bourse.

Alors que la plateforme de négociation décentralisée de RCOF, RCO Finance, alimentée par l’IA, se prépare à être lancée, le potentiel de montée en flèche du jeton RCOF est considérable. Les premiers participants à la prévente ont une occasion unique de se positionner pour des rendements substantiels, le jeton devant offrir des gains qui pourraient rivaliser ou même dépasser ceux de SHIB.

Pourquoi cet analyste pense que RCOF pourrait augmenter de 8000 % comme le Shiba Inu en 2021

Les analystes estiment que le potentiel de croissance exponentielle de RCOF est étroitement lié aux caractéristiques révolutionnaires de sa plateforme native, une plateforme de trading décentralisée alimentée par l’IA et conçue pour offrir des outils financiers de pointe aux utilisateurs sans nécessiter d’expertise préalable.

Au cœur de la plateforme RCO Finance se trouve un robot-conseiller alimenté par l’IA, conçu pour générer des stratégies d’investissement personnalisées qui s’adaptent aux conditions du marché en temps réel. Cela permet aux investisseurs d’optimiser leurs portefeuilles en toute simplicité.

Le Robo Advisor vise à faciliter le parcours d’investissement des utilisateurs de RCO Finance en les déchargeant de l’analyse des marchés et de la sélection de la bonne stratégie d’investissement.

En plus d’offrir une puissante plateforme de trading alimentée par l’IA, RCO Finance proposera une large gamme de plus de 120 000 actifs négociables, notamment des crypto-monnaies, des actions et des actifs réels tokenisés tels que l’immobilier.

Plus important encore, la tokenisation des actifs du monde réel de RCO Finance permet aux utilisateurs d’investir dans des marchés traditionnellement illiquides par le biais de la propriété fractionnée, permettant une exposition à des actifs de grande valeur sans avoir besoin de grandes sommes de capital.

De plus, les jetons RCOF sont soutenus par un contrat intelligent minutieusement audité par SolidProof, une société d’audit de premier plan, garantissant ainsi la sécurité et la confiance des investisseurs.

En fin de compte, les capacités d’IA de RCO Finance s’étendent aux ajustements de marché en temps réel, permettant aux utilisateurs de profiter des opportunités à court terme tout en effectuant des ajustements de portefeuille à long terme.

Avec une technologie aussi innovante à son cœur, RCO Finance offre un avantage hautement compétitif qui pourrait faire grimper la valeur de RCOF, en particulier une fois que le jeton sera listé sur les principales bourses.

Pourquoi investir dans RCO Finance ?

Le buzz autour des plateformes basées sur l’IA s’est considérablement développé, et RCO Finance ne fait pas exception à la règle. L’intégration transparente de l’IA et de l’apprentissage automatique de la plateforme en fait un leader du trading automatisé. Son interface conviviale est conçue pour séduire les traders novices et expérimentés.

Le fait que RCO Finance offre un accès à plus de 12 500 classes d’actifs dans le monde entier ajoute à son attrait, ce qui en fait l’une des plateformes les plus polyvalentes pour construire un portefeuille diversifié. En outre, les détenteurs de jetons RCOF bénéficient d’un support client prioritaire, de frais de négociation réduits et de droits de vote de gouvernance au sein du modèle décentralisé de la plateforme.

La tokénomique de RCOF renforce encore son potentiel de croissance à long terme. Avec 50 % des jetons alloués à la vente publique et un modèle déflationniste en place, la valeur de RCOF devrait augmenter régulièrement.

En outre, tous les jetons invendus seront brûlés, ce qui réduira l’offre globale et augmentera la rareté. En outre, la plateforme génère des revenus par le biais de divers frais, notamment les frais de négociation et les pools de liquidité, ce qui garantit une croissance continue et la durabilité.

Compte tenu de tous ces éléments, RCO Finance (RCOF) offre une approche plus pratique et basée sur l’utilité, avec ses outils alimentés par l’IA et ses cas d’utilisation étendus par rapport à Shiba Inu (SHIB). Pour les investisseurs à la recherche d’un projet aux fondamentaux solides et au potentiel de croissance élevé, RCO Finance présente une opportunité plus prometteuse.

Avec les gains actuels de prévente et la croissance prévue lors de la cotation, RCOF pourrait facilement surpasser SHIB en termes de valeur à long terme, ce qui en fait un investissement à surveiller.

