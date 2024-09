Cryptos : ce token IA est le prochain Solana (SOL) d’après l’analyste qui a prédit sa hausse en 2021

Le marché des crypto-monnaies a connu une croissance significative, en particulier avec la demande croissante de crypto IA et de DeFi, ce qui a conduit à une concurrence féroce entre les jetons. Alors que de nouveaux projets émergent presque quotidiennement, les investisseurs recherchent la prochaine grande opportunité pour obtenir des rendements substantiels.

En 2021, la croissance des jetons a permis à Solana (SOL) de connaître une ascension rapide, ce qui lui a valu le nom de « tueur d’Ethereum ». Cependant, l’oscillation des marchés et les revers de l’écosystème l’ont empêché de répondre aux attentes élevées.

RCO Finance (RCOF) vise à conquérir le marché en capitalisant sur l’intérêt croissant pour l’IA crypto, cherchant à reproduire le parcours haussier de 5000% de Solana en 2021.

RCO Finance (RCOF) : un game-changer dans la crypto IA et la DeFi

Au milieu de la popularité croissante de la crypto IA et du DeFi, RCO Finance (RCOF) est un projet prometteur avec une approche unique. Contrairement à d’autres jetons axés uniquement sur la finance décentralisée, RCOF intègre l’intelligence artificielle dans son écosystème, en réunissant les meilleurs aspects.

RCOF vise à fournir des solutions financières sur mesure adaptées aux besoins des utilisateurs. Elle utilise des algorithmes ML avancés et des analyses de big data provenant de sources telles que Bloomberg et DEX Screener pour simplifier la gestion des actifs tout en réduisant les risques.

La plateforme est dotée d’un robo-advisor piloté par l’IA, qui améliore les performances de trading et démocratise l’accès à des stratégies financières sophistiquées. Cet outil permet aux utilisateurs d’apprendre et d’exécuter facilement des transactions sur les crypto-monnaies, ce qui positionne RCO Finance comme une plateforme de choix pour les traders débutants.

Le robo-advisor sert de gestionnaire d’investissement personnalisé avec des fonctionnalités de type ChatGPT. Il utilise la ML avancée pour analyser de vastes données de marché provenant de sources telles que DEX Screener et Bloomberg. Il vise à comprendre les objectifs financiers, la tolérance au risque et le calendrier de chaque utilisateur, en créant des stratégies pilotées par l’IA et adaptées à leur profil.

Un autre domaine clé pour le robo-conseiller est l’automatisation de la tenue de marché de la RCOF. Elle garantit des stratégies de négociation cohérentes, gère efficacement les liquidités et permet des transactions rapides à des prix compétitifs. Une meilleure liquidité réduit les dérapages et maximise les opportunités sur les marchés volatils, attirant les traders par son potentiel de meilleurs rendements.

Au-delà de la fonctionnalité Crypto IA de RCO Finance

Bien qu’il soit au cœur de RCO Finance, le robot-conseiller n’est que l’une des caractéristiques de la plateforme. RCO Finance se distingue encore davantage en intégrant des actifs du monde réel (RWA) dans sa plateforme de négociation. Les utilisateurs peuvent négocier divers actifs du monde réel à l’aide de leurs avoirs en cryptomonnaies, notamment des biens immobiliers, des actions, des obligations, des matières premières et des ETF.

Cette capacité comble le fossé entre DeFi et TradFi, créant une diversification de portefeuille sans faille pour les investisseurs. La possibilité de tokeniser les RWA démocratise la création de richesse grâce à des opportunités d’investissement auparavant réservées aux investisseurs institutionnels tels que BlackRock, en les rendant accessibles même à un trader moyen.

En plus de ses diverses options de trading, RCO Finance propose une carte de débit directement liée à sa plateforme.

Cette carte facilite les transactions entre les systèmes financiers décentralisés et traditionnels, permettant aux utilisateurs de convertir sans effort leurs avoirs en crypto-monnaie en monnaie fiduciaire.

La politique d’anonymat de la plateforme permet aux utilisateurs de mener des activités financières de manière anonyme, ce qui plaît à ceux qui accordent de l’importance à la protection de la vie privée. En outre, le jeton crypto IA RCOF a été audité par SolidProof, garantissant la sécurité et la fiabilité de ses contrats intelligents, ce qui est essentiel pour renforcer la confiance dans la communauté cryptographique.

L’environnement de trading sur RCO Finance est conçu pour être efficace et rentable. Les utilisateurs bénéficient de faibles frais de transaction et peuvent multiplier leurs investissements jusqu’à 1000 fois pour certains actifs.

En utilisant les fonctionnalités du robo-conseiller, les traders peuvent obtenir des rendements significatifs tout en minimisant les risques lorsqu’ils optent pour des choix à fort effet de levier.

Pourquoi les analystes sont optimistes à l’égard de RCOF

Les experts sont optimistes quant au potentiel de croissance de RCOF, stimulé par la prévente en cours des jetons RCOF, qui a dépassé les 2 millions de dollars. Cette forte demande reflète la confiance des investisseurs dans les fondamentaux du projet et son potentiel à améliorer les systèmes financiers traditionnels.

La tokénomique de RCO Finance augmente encore son attrait en tant qu’option d’investissement viable. Le jeton natif, RCOF, dispose d’une offre totale de 800 millions de jetons, dont la moitié a été allouée à la vente publique pendant la phase de prévente.

Les investisseurs peuvent participer à cette prévente à un prix d’entrée attractif de 0,0344 $. Les projections suggèrent que le jeton pourrait être lancé à environ 0,40 $, soit une augmentation potentielle de plus de 1 500 % pour les utilisateurs précoces. Avec la demande croissante, la cotation devrait être couronnée de succès, reproduisant potentiellement le bull run de Solana.

Outre le retour sur investissement impressionnant, la détention de jetons d’IA cryptographiques RCOF offre des opportunités de revenus passifs par le biais du staking, des pools de liquidités et des prêts DeFi.

Les détenteurs de jetons ont également accès aux fonctionnalités et aux connaissances de la plateforme en matière d’IA, bénéficient de remises sur les transactions, profitent d’un support client prioritaire et ont un accès exclusif aux fonds ETF du syndicat privé. De plus, ils participent à la gouvernance, créant ainsi une forte communauté parmi les investisseurs.

