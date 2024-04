Microsoft : des résultats en forte hausse, malgré des Xbox Series à la peine

Les résultats de Microsoft tendent à prouver que les consoles de jeux vidéo s’approchent inexorablement de leur fin. La firme de Redmond vient de publier les résultats pour son troisième trimestre fiscal, et comme prévu, ils sont absolument excellent. Le chiffre d’affaires a ainsi progressé de 17% à 61,9 milliards de dollars, avec des profils équivalents à ceux d’Apple. Ces excellents résultats sont notamment portés par la progression des revenus d’Office et de Microsoft Cloud (+23%). Le CA de Windows OEM progresse lui de 11%. Ces résultats devraient encore connaitre un gros coup de boost avec le lancement sur le marché des premiers PC Windows taillés pour l’IA.

Ventes de Xbox en berne

La division Surface, de son côté, a connu une chute de ses revenus de 17%. Le lancement des nouvelles gammes prochaines pourrait renverser la tendance, mais pas tout de suite. Car Microsoft table effectivement sur une nouvelle baisse des ventes pour le trimestre en cours. La Xbox dispose également d’un bilan mitigé. Si les revenus des jeux et services, comme le Xbox Game Pass, a progressé de 62%, c’est surtout grâce à l’intégration des résultats d’Activision Blizzard King, qui a tout de même coûté 69 milliards de dollars. Le Game Pass a d’ailleurs peiné à atteindre les 34 millions d’abonnés. Le service stagne donc, sans doute à cause des ventes de Xbox, qui ont chuté. Les résultats liés aux ventes de consoles ont chuté de 31% sur le trimestre.

Les déclarations de Satya Nadella indiquent en outre que l’accent est désormais mis sur les résultats de Xbox… en tant qu’éditeur de jeux : « Nous étendons nos jeux à de nouvelles plates-formes, en apportant pour la première fois quatre de nos favoris des fans sur Nintendo Switch et Sony PlayStation », a déclaré Satya Nadella, CEO de Microsoft, lors d’une conférence téléphonique qui a suivi les résultats. « En fait, plus tôt ce mois-ci, nous avions 7 jeux parmi les 25 meilleurs du PlayStation Store, soit plus que tout autre éditeur. »