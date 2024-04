Jeux PC : Steam durcit sa politique de remboursement

Coup dur pour les profiteurs de l’industrie du gaming sur PC. Valve, qui s’occupe de la plateforme d’achats de jeux vidéo PC Steam, a décidé de durcir sa politique en matière de remboursement de titres. Sur certains jeux du moins, puisque ce durcissement concernant les joueurs qui profitent de l’accès anticipé.

Remboursement sous les deux heures de jeu

Dans une note, Valve indique : “Aujourd’hui, une partie de notre politique de remboursement concernant les titres préachetés a été mise à jour. Cette modification concerne les titres en préachat proposant un « accès en avant-première ». Le temps de jeu accumulé pendant la période d’accès en avant-première sera désormais pris en compte dans la limite du temps de jeu total à ne pas dépasser pour bénéficier d’un remboursement.“

Rappelons que Steam est très permissif quand il s’agit d’accorder le remboursement d’un jeu, et c’est ce qui fait sa force. Les joueurs Steam peuvent effectivement demander le remboursement intégral d’un jeu s’ils n’ont pas joué plus de deux heures au titre. Parfois, même lorsque l’on dépasse cette durée, on peut profiter d’un remboursement… Mais de plus en plus d’éditeurs proposent une édition spéciale ou deluxe de leurs jeux, avec notamment comme bonus la possibilité de commencer à jouer avant la date de sortie officielle. Il s’agit généralement d’un délai de quelques jours avant la sortie. Mais il est déjà arrivé que ça débute plusieurs semaines avant.

Jusqu’à présent, les joueurs Steam pouvaient jouer aux jeux à accès anticipé autant qu’ils le voulaient sans que le compteur de durée de jeu ne s’affiche, puisqu’il ne débutait qu’au moment de la date officielle de sortie. Ce qui signifiait qu’un joueur pouvait jouer des dizaines d’heures à un jeu avant sa sortie, puis décidé de se le faire rembourser lorsqu’il sortait officiellement. Ce n’est désormais plus le cas, puisque le compteur sera pris en compte dès le départ, même pour ceux qui ont un accès anticipé.