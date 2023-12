Microsoft envisage le Xbox Cloud Gaming gratuit avec des pubs

La tentation de la publicité a définitivement envahi le monde du streaming. Après Netflix et Disney, Microsoft veut désormais proposer une offre de son Xbox Cloud Gaming avec des annonces impossibles à passer. C’est ce qui suggère en tout cas Tim Stuard, le directeur financier de Microsoft, qui s’est confié lors d’une intervention au Wells Fargo TMT Summit.

20 millions de joueurs

“Pour des modèles comme l’Afrique, l’Inde ou l’Asie du Sud-Est, peut-être des endroits qui ne sont pas axés sur les consoles, vous pouvez dire « hé, voulez-vous regarder 30 secondes de publicité et ensuite avoir deux heures de jeux en streaming ? En Afrique, 50% de la population a 23 ans ou moins et dispose d’un revenu disponible de plus en plus important, avec des téléphones portables et des appareils mobiles. Nous pouvons donc y aller avec nos propres modèles commerciaux et dire… il y a des millions et des millions de joueurs que nous n’aurions jamais pu atteindre là-bas, et maintenant nous pouvons y aller avec nos modèles commerciaux.“

Ainsi, Xbox Cloud Gaming, qui permet donc de joueur aux jeux Xbox du Gamepass notamment, sur n’importe quel écran, pourrait être proposé gratuitement. Pour l’heure, on en sait pas plus sur la proposition de Microsoft. On ne sait par exemple pas si cela ne concernerait que quelques titres du Gamepass ou bien tous. Dans tous les cas, le service de streaming est voué à grossir. Microsoft a en effet annoncé avoir séduit plus de 20 millions de joueurs avec son Xbox Cloud Gaming, notamment grâce à Fortnite.