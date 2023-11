Il y a encore peu de temps, nous étions sur notre canapé, manette à la main, à lancer le nouveau jeu à la mode sur la dernière console. Ou alors sur notre siège gaming, clavier et souris à portée de clic, sur un MMORPG complexe, mais graphiquement irréprochable.

Puis, ils sont arrivés. Les smartphones. Et, progressivement, sans comprendre pourquoi, le téléphone portable est devenu l’équivalent de notre console de jeu ou notre PC gaming. Comment une telle révolution a-t-elle pu s’opérer ? Quelles évolutions ont connu l’outil le plus utilisé au monde ? Et que faut-il attendre pour le futur ? Notre équipe fait le point.

Une véritable métamorphose technologique

Ce n’est pas un scoop : les progrès technologiques ont ouvert la voie à cette révolution. Initialement cantonnés aux appels et messages, les téléphones ont vite su dépasser leurs capacités rudimentaires pour accéder à une métamorphose spectaculaire. Les processeurs – cerveaux de ces outils – ont gagné en puissance et en efficacité, tandis que les unités de traitement graphique (GPU) ont vu leurs capacités décupler.

Mais, ça n’est pas tout ! La RAM – élément essentiel pour une fluidité ingame – a également évolué de manière impressionnante. En résultent des jeux de plus en plus gourmands en ressources, mais sans lag.

Autre élément majeur dans l’évolution des téléphones en nouvelles plateformes de jeu : les écrans. Il ne viendrait à l’esprit de personne de lancer le tout dernier succès vidéoludique, Spiderman 2, sur un écran cathodique ? Il manquait donc à la transformation des mobiles, des écrans à la hauteur de leurs ambitions. Haute résolution, taux de rafraîchissement élevés, tout a été fait pour considérablement améliorer l’aspect visuel des jeux.

Il est désormais possible de se divertir n’importe où, tant qu’une connexion internet est accessible. Battle Royal, MOBA, FPS, plateformes ou jeux d’argent en ligne, la seule limite est votre imagination. Et – bien évidemment – la sécurité de vos données. À ce titre, n’oubliez jamais de vous assurer de la sûreté de vos jeux avant d’y jouer, et d’utiliser un site comparateur fiable de casinos en ligne.

Quel avenir ?

Mais, attention, car ce n’est sans doute que le début de l’aventure ! Déjà que les jeux mobiles avaient plus que jamais le vent en poupe… Les avancées à venir laissent entrevoir un horizon toujours plus prometteur.

La technologie de rendu graphique – en particulier le ray tracing – promet des mondes virtuels encore plus réalistes et des effets visuels de plus en plus impressionnants.

Mais, une nouvelle technologie en plein essor, et qui fait grandement parler d’elle à l’heure actuelle, pourrait révolutionner encore davantage la façon dont les jeux interagissent avec les joueurs. L’intelligence artificielle va mettre son grain de sel dans l’univers vidéoludique, avec comme beau projet de procurer des aventures uniques à chaque joueur. Comment ? En travaillant sur des personnages non-joueurs plus réactifs, par exemple, ou encore des mondes de jeu adaptatifs.

Pareillement – et même si ces révolutions bénéficient d’une percée plus timide que celle de l’IA – les réalités virtuelle et augmentée ne sont pas à oublier. Peut-être réussiront-elles enfin à s’implanter de manière durable, et plus seulement anecdotique, dans l’univers des jeux vidéo mobile. En combinant les capacités des téléphones portables avec des accessoires dédiés, ces technologies enverraient valser les limites de l’immersion en plongeant les joueurs au cœur de mondes virtuels.

Les limites

Chaque évolution a ses limites, et les téléphones comme les jeux mobiles n’ont pas de passe-droit. Un smartphone – aussi abouti soit-il – n’aura toujours qu’un écran aux dimensions limitées afin de ne pas remettre en question sa mobilité. Pareillement, des jeux à la complexité croissante, nécessitant 40 commandes afin d’en cerner toutes les subtilités, risquent bien vite de se frotter aux limites des téléphones.

Dans le même ordre d’idées, et même si les batteries externes restent une solution, l’autonomie et la durée dans le temps de la batterie interne au téléphone est une préoccupation majeure. Et puisqu’une batterie sollicitée fait bien souvent chauffer le téléphone, il faut aussi prendre en compte les problématiques liées à la dissipation de la chaleur.

Pour finir, et même si le cloud gaming promet de belles avancées encore dans ce domaine, le poids des jeux pourrait vite devenir une problématique supplémentaire.

Affaire à suivre…

Qui utilise encore son téléphone pour les seuls appels et textos ? Plus grand monde ! Et, même s’il y a fort à parier que tout le monde n’est pas le public des derniers jeux mobiles en vogue, il y a forcément un petit tarot ou un sudoku qui traîne… Effectivement, ce ne sont pas les jeux les plus énergivores du catalogue, mais sans l’évolution des téléphones portables en plateformes de jeu, ce n’aurait pas été possible.

Et, avec un futur où se trouve la promesse d’expériences de jeu encore plus captivantes et immersives, les joueurs – des plus casuals aux pro-gamers – ne sont véritablement pas près de lâcher leur mobile !