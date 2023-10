Spider-Man 2 : 2,5 millions de ventes en seulement 24 heures

C’est un carton plein. Le nouveau jeu des Playstation Studios, Marvel’s Spider-Man 2, est sorti vendredi et est déjà un succès planétaire. Sony n’a même pas attendu une semaine pour se vanter de ventes records pour son tout nouveau né.

Meilleures ventes pour un Playstation Studios

Le dernier opus de l’homme araignée s’est effectivement écoulé à plus de 2,5 millions d’exemplaires en à peine 24 heures. C’est le meilleur résultat pour un jeu Playstation Studios depuis toujours. Les dix millions de ventes devraient donc être atteintes à la fin de l’année, grâce à l’ultra-popularité de Playstation et du héros Marvel.

Marvel’s Spider Man 2 fait donc mieux que les 4 millions de ventes en 3 jours de The Last of Us Part II, les 3,3 millions de ventes en 3 jours de Marvel’s Spider-Man, les 3,1 millions de ventes en 3 jours de God of War, les 2,4 millions de ventes en 3 jours de Ghost of Tsushima ou bien les 5,2 millions de ventes en 5 jours de God of War Ragnarok. Le studio Insomniac Games peut être fier, puisqu’il a en plus reçu un Metacritic de 90, le premier depuis Ratchet et Clank 3.