Nintendo Wii U et 3DS : les services en ligne s’arrêtent très bientôt

C’est une époque qui va bientôt être révolue. Nintendo vient d’annoncer que les serveurs en ligne de la Nintendo 3DS et de la Wii U vont bientôt être clôturés, et ce, dès le début d’avril 2024.

Dispo jusqu’en avril 2024

Nintendo indique sur son site : “Au début du mois d’avril 2024, le jeu en ligne et les autres fonctionnalités qui utilisent la communication en ligne prendront fin pour les logiciels de la Nintendo 3DS et de la Wii U. Cela comprend également les jeux coopératifs en ligne, les classements Internet et la distribution de données.

Veuillez noter que si un événement survient qui rendrait difficile la poursuite des services en ligne pour les logiciels des Nintendo 3DS et Wii U, nous pourrions être amenés à interrompre ces services plus tôt que prévu.

Nous remercions sincèrement les joueurs d’avoir utilisé les services en ligne des Nintendo 3DS et Wii U pendant une longue période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée.“

L’annonce peut surprendre sachant que Mario Kart 8 et Splatoon sur Wii U viennent de retrouver leur mode en ligne. Pour rappel, Nintendo a déjà fermé l’eShop sur la Nintendo 3DS et la Wii U, le 27 mars dernier. Il est toujours possible de télécharger les jeux et DLC achetés plus tôt.