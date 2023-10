The Last of Us Factions : le jeu multijoueurs Playstation serait suspendu

C’est mal barré. Le jeu multijoueurs très attendu qui se déroulera dans l’univers désormais bien connu The Last of Us serait dans la panade. Et son développement serait même totalement suspendu, si l’on en croit les toutes dernières rumeurs. Malgré ses succès monstres, les Playstation Studios, dont Naughty Dog, traversent effectivement une période difficile. Et le rachat du studio Bungie et les ventes des différents AAA solos ne semblent rien y changer.

Des licenciements

D’après Kotaku, Naughty Dog (The Last of Us, Uncharted, Jak & Daxter…) aurait effectivement suspendu le développement du jeu multijoueurs The Last of Us, dont les ambitions iraient bien au delà de tout ce que l’on connaît jusqu’ici. TLOU multijoueur aurait déjà dû être dévoilé au mois de mai dernier, mais les développeurs auraient tellement de mal que Sony a préféré ne pas le montrer.

Pire que ça, Naughty Dog se serait séparé de dizaines de contractuels, surtout dans le branche de l’assurance qualité. En bref, Factions est au point mort. A voir si tout ce temps perdu va véritablement impacter le calendrier des dates de sortie des jeux Sony.