Le streaming des jeux PS5 via cloud enfin disponible avec le PlayStation Plus

Petite révolution chez PlayStation. Alors que Xbox dominait le secteur du cloud avec son application xCloud qui permettait de jouer à ses jeux du Gamepass via n’importe quel écran, Sony vient de rattraper son retard, et d’annoncer une fonctionnalité similaire. Il sera très bientôt possible de streamer ses jeux PS5 en cloud via l’offre Premium du Playstation Plus, cet abonnement tarifé à plusieurs dizaines d’euros par an.

“Tout d’abord, nous avons de très excitantes nouvelles pour les membres PlayStation Plus Premium. Nous sommes présentement en train de tester le streaming dans le cloud pour certains jeux PS5 — cela inclut des titres PS5 du Catalogue des Jeux PlayStation Plus et des Tests de Jeux, ainsi que certains titres PS5 digitaux que les joueurs possèdent.”, a déclaré Nick Maguire, le vice-président chargé des services du PlayStation Store.

Plus de téléchargement

Et d’ajouter : “Lorsque cette fonctionnalité sera lancée, le streaming des jeux dans le cloud sera disponible pour certains titres PS5 en utilisation directe sur votre console PS5. Cela signifie que, en tant que membre Premium, il sera plus facile de vous lancer dans vos jeux préférés sans avoir à les télécharger sur votre console PS5 au préalable. Notre but est d’ajouter ceci comme un bénéfice additionnel au PlayStation Plus Premium, dans le cadre de nos efforts constants pour améliorer la valeur du PlayStation Plus.“

Le cloud signifie que vous n’aurez pas à télécharger le jeu pour y jouer. Jusqu’ici, le streaming des jeux PS5 sur les appareils connectés ne pouvait se faire qu’avec la PlayStation 5 allumée, autrement dit, ce n’est que streaming à distance. Avec le cloud, plus besoin de PS5 ! De quoi mettre du beurre dans les épinards de Sony, qui a récemment annoncé une Playstation Portable dédiée au streaming de jeux. Il est fort possible qu’elle fonctionne désormais aussi en cloud.