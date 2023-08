Playstation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en août 2023

Comme tous les mois, et en décalage par rapport aux services du même genre, Playstation vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux atterrissant sur ses formules d’abonnement Extra (13,99 euros par mois et 99,99 euros par an) et Premium (16,99 euros par mois, 119,99 euros par an).

Sea of Stars et Destiny 2

Les jeux disponibles avec le PlayStation Plus Extra et Premium dès le 15 août seront :

Moving Out 2 | PS4, PS5

Destiny 2 : La Reine Sorcière | PS4, PS5

Lost Judgment | PS4, PS5

Destroy All Humans 2 Reprobed | PS4, PS5

Two Point Hospital: Jumbo Edition | PS4

Source of Madness | PS4, PS5

Cursed to Golf | PS4, PS5

Dreams | PS4

PJ Masks: Heroes of the Night | PS4, PS5

Hôtel Transylvanie : Monstrueuses aventures | PS4, PS5

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition | PS4, PS5

Spellforce III Reforced | PS4

Midnight Fight Express | PS4

Sea of Stars | PS4, PS5 (le 29 août)

Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront aussi le droit aux titres suivants :

MediEvil: Resurrection | PS4, PS5

Ape Escape: On the Loose | PS4, PS5

Pursuit Force: Extreme Justice | PS4, PS5

En bref, il y a de quoi s’amuser !