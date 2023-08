Après le succès de Baldur’s Gate 3, Larian va développer un projet “plus petit”

Baldur’s Gate 3 est un carton, et il n’est même pas encore sorti sur console. Le jeu de rôle du studio belge Larian a réuni un pic à 800.000 joueurs sur la plateforme Steam, sur PC, les premiers jours de sa sortie. C’est un succès massif pour un titre de niche, qui ne peut plaire à tous les joueurs en raison de sa complexité évidente.

Petit projet

Le directeur du studio, Swen Vincke, s’est livré à la suite de ces chiffres à l’exercice du podcast, auprès du média américain Bloomberg. S’il ne sait pas encore ce qu’il est exactement prévu, Vincke a exprimé le désir de travailler sur plusieurs jeux ainsi qu’un autre projet à dimension « plus petite ». D’après les dires rapportés dans l’article, « il ne veut certainement pas passer six ans de plus à développer un seul jeu ».

Des ambitions compréhensibles, mais pas sûr que cela plaise aux actionnaires et joueurs, qui vont vite s’habiter à des projets aussi conséquents. Rappelons que Baldur’s Gate 3 dure au moins une centaine d’heures pour être terminé dans sa première partie, et dispose de 17.000 fins. Autant de raisons qui poussent à le recommander. Le jeu sortira le 6 septembre sur PS5 (le 2 en achetant l’édition Deluxe) et prochainement sur Xbox Series, le temps que les développeurs réussissent à passer outre les soucis techniques.