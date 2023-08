Puces : TSMC s’installe en Europe avec une usine en Allemagne

C’est une belle arrivée sur le Vieux continent qui se profile. TSMC, premier fabricant au monde de semi-conducteurs, va effectivement donner son feu vert à l’implantation de sa première usine européenne. Elle s’installera à Dresde, dans l’est de l’Allemagne. Cette arrivée se fait avec le soutien financier du gouvernement allemand, indique le quotidien Handelsblatt.

Première usine en Europe

Il s’agira de la toute première usine en Europe de TSMC, dans un contexte où les pays occidentaux font tout pour attirer les usines de puces, afin d’augmenter la production des objets électroniques, donc les ordinateurs portables et éventuellement les téléphones.

Les tensions entre la Chine et Taïwan, où est installé TSMC, font multiplier les inquiétudes autour de l’approvisionnement mondial en puces électroniques. Selon Handelsblatt, le fabricant taïwanais prévoit d’investir une dizaine de milliards d’euros dans la région de Dresde, place forte de l’industrie des semi-conducteurs en Europe. L’usine sera exploité par une co-entreprise, qui sera formée avec trois autres partenaires : le néerlandais NXP et les allemands Infineon et Bosch à hauteur de 10% chacun. L’État allemand devrait lui investir cinq milliards d’euros de subventions, à travers le fonds fédéral pour le climat et la transformation.