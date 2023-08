Call of Duty Modern Warfare 3 sûrement révélé la semaine prochaine

Pas un jour ne passe sans que l’on ne parle pas d’Activision. Cette fois-ci, l’éditeur de jeux vidéo américain n’est pas au centre de l’actualité pour son rachat par Xbox, mais bien à cause d’une rumeur qui se veut persistante et qui concerne sa plus grosse licence : Call of Duty. Le nouvel opus de la saga la plus populaire du jeu vidéo, Modern Warfare 3, pourrait bien être dévoilé dès la semaine prochaine.

Le compte Twitter officiel de la licence Call of Duty, confronté à de nombreuses fausses images et fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux, a récemment pris la parole. Sa dernière publication indique : « Nous partagerons nos capacités artistiques et encore plus la semaine prochaine », accompagnée de fausses illustrations. Un récent article de blog en lien avec la Saison 5 annonçait également que le prochain opus serait révélé directement dans le dernier jeu via un « événement spécial ». En bref, ça se rapproche.

Jokes on you, real key art here.



We’ll share our artistic abilities and even more next week. pic.twitter.com/UCCexH7IMr — Call of Duty (@CallofDuty) August 2, 2023

Pour l’heure, rien n’a été confirmé, et tout est encore aux stades de rumeurs. Mais la confirmation ne devrait plus trop tarder. Le jeu est en tout cas attendu en fin d’année sur toutes les plateformes, sauf la Nintendo Switch.