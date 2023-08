Mark Zuckerberg affrontera Elon Musk lors d’un combat de MMA très bientôt

Oui, vous avez bien lu. Les deux mastodontes de l’Internet, patrons respectifs de Meta et X, vont s’affronter sur un ring dans tous les prochains jours. On croyait jusqu’ici qu’il n’aurait pas lieu, mais Mark Zuckerberg et Elon Musk semblent plus que déterminés à se taper dessus. Mark Zuckerberg a en effet confirmé qu’il avait proposé à Elon Musk un combat d’arts martiaux mixtes (MMA) le 26 août prochain. “Il n’a pas confirmé la date”, a-t-il toutefois écrit.

“Je passe une IRM”

Elon Musk a répondu à cette saillie, semblant se défiler. “La date exacte est toujours en suspens” écrit-il sur X, anciennement Twitter. “Je passe une IRM du cou et du haut du dos demain. Peut nécessiter une intervention chirurgicale avant que le combat puisse avoir lieu. Je saurai cette semaine.” Elon Musk avait publié sur son compte fin juin : “Je suis prêt pour un combat en cage”. “Envoie-moi le lieu” avait répondu Zuckerberg, adepte d’arts martiaux.

Les deux géants de la tech vont donc dépasser leur rivalité en ligne, qui les opposent dans le milieu de l’intelligence artificielle, des réseaux sociaux et même de la politique. Elon Musk a beaucoup à jouer, lui qui vient de racheter pour 44 milliards de dollars Twitter, avant de le nommer X.