L’iPhone SE 3 aurait l’A15 et la 5G, sans changer de design

L’iPhone SE 3 sur le devant de la scène. Selon Macotakara, le téléphone devrait débarquer au printemps 2022 et embarquerait, sans surprise, la puce A15. Il serait donc aussi performant que les iPhone 13.

Ce choix de la puce A15 dans l’iPhone SE 3 de 2022 est logique. Rappelons que le premier iPhone SE, qui a vu le jour en mars 2016, embarquait la puce A9, la même que l’iPhone 6s sorti quelques mois plus tôt. Son successeur a eu le droit à la puce A13, qui était déjà dans l’iPhone 11. La 5G serait l’une des nouveautés de ce nouvel iPhone. On la retrouve déjà sur les gammes des iPhone 12 et iPhone 13.

Au printemps 2022 ?

Enfin, Apple ne changerait rien au niveau du design, comme d’habitude. Cet iPhone SE aurait donc un écran LCD de 4,7 pouces, des bordures et un bouton Home avec Touch ID. Ce serait le même rendu que l’on retrouve sur l’iPhone SE de 2020, reprenant le design de l’iPhone 8.

La production de l’iPhone SE 3 de 2022 débuterait en décembre et sa commercialisation au printemps 2022. Les deux modèles précédents avaient vu le jour en mars 2016 et avril 2020.