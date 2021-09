DemoCryptos, l’app 100% Crypto (cours, actualités & alertes)

Disponible depuis quelques heures seulement sur l’App Store, l’application gratuite DemoCryptos vous permet de suivre l’essentiel de l’actualité liée à l’écosystème des cryptomonnaies, leurs cours en temps réel et de recevoir des alertes lors des variations de vos cryptodevises favorites.

DemoCryptos : actualités & alertes 100% cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, …)

Sur DemoCryptos, retrouvez chaque jour des dizaines d’articles sur le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH), le Cardano (ADA), le Solana (SOL), le Dogecoin (DOGE) et toutes les autres cryptos publiés depuis les meilleurs sites et blogs spécialisés, en français et anglais.

DemoCryptos propose entre autres :

Une application compatible avec tous les appareils mobiles Apple sous iOS 12, iOS 13 & iOS 14

Une visite guidée (walkthrough) au premier lancement de l’application

Un mode portrait et paysage

Un mode sombre/nuit pour reposer vos yeux

Un accès aux cours des cryptomonnaies en temps réel sur différents exchanges (Coinbase, Kraken, BitPay)

Un accès aux derniers articles de nombreux sites spécialisés en français et en anglais

Des notifications “push” pour les articles les plus importants, et la possibilité de choisir uniquement certains sites

Un convertisseur pour vous aider à avoir une estimation en temps réel des prix entre deux cryptos et/ou monnaies

Une fonctionnalité pour être alerté de la variation du prix de vos cryptomonnaies favorites

Liste des sites inclus dans l’app DemoCryptos : Bitcoin Magazine, Bitcoin.com, Coinhouse, Cointelegraph, Cointribune, Cryptoast, Cryptonaute, Cryptonews, DailyFR, Decrypt, Democryptos, Journal du Coin, NewsBTC, TaxBit, The Bitfinex Blog, Trustnodes, ZyCryptos.