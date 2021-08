Tim Cook participera à une réunion sur la cybersécurité avec Joe Biden

Dans les heures qui viennent, Tim Cook, l’actuel patron d’Apple, rencontrera Joe Biden lors d’une réunion sur la cybersécurité. D’autres chefs de grandes firmes vont être présents.

Le président américain rencontrera les patrons des géants de la tech pour trouver les meilleures solutions à mettre en place pour faire face à la flambée des attaques au cours de la dernière année et améliorer davantage la cybersécurité aux États-Unis.

Le gouvernement américain souhaite collaborer avec les grandes entreprises pour développer des logiciels susceptibles d’améliorer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

Pour rappel, la Pomme a subi une faille importante touchant des milliards d’appareils, sans oublier Colonial Pipeline, Microsoft et SolarWinds Corp.

« Les cadres supérieurs pourraient discuter des efforts entrepris par les entités des infrastructures essentielles, y compris des secteurs bancaires, de l’énergie et des services publics d’eau, pour améliorer la cybersécurité et les collaborations avec le gouvernement. Les responsables technologiques sont susceptibles de discuter de la façon dont les logiciels peuvent améliorer la sécurité dans la chaîne d’approvisionnement », rapporte Bloomberg.

Le patron de Microsoft, Satya Nadella sera également présent lors de la réunion, ainsi que les dirigeants de la firme de Mountain View, Amazon, IBM, Southern Co. et JPMorgan Chase & Co.