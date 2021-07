Apple atteint 2 500 milliards de dollars de capitalisation, un record

Le 14 juillet dernier, Apple a dépassé les 2 500 milliards de dollars de capitalisation. Le même jour, la valeur de son action (AAPL) a atteint un record historique : 150 dollars l’unité.

Pour rappel, le géant américain a dépassé les 2 000 milliards de dollars de capitalisation en août dernier, puis celle-ci s’est effondrée jusqu’à 1 000 milliards de dollars suite au crash boursier provoqué par la crise du Covid-19.

Il est à noter que la firme de Cupertino est devenue la première entreprise privée et cotée des États-Unis à dépasser le cap des 2 500 milliards de dollars de capitalisation. De plus, elle est la compagnie la plus rentable au monde, avec un bénéfice net de près de 60 milliards de dollars en 2020.

Certes, il est impossible de prédire avec assurance l’avenir d’une action en bourse, mais les analystes affirment qu’AAPL pourrait continuer à grimper durant l’été.

Selon les dires des spécialistes, Apple pourrait alors atteindre les 3 000 milliards de dollars de capitalisation d’ici la fin de l’année en cours, surtout avec le lancement de l’iPhone 13.

La marque croit dur comme fer en son prochain iPhone. D’ailleurs, les médias indiquent que la firme américaine produira près de 90 millions d’iPhone 13, soit 20% de plus que son prédécesseur. La Pomme s’attend à ce que ses prochains smartphone rencontrent un grand succès.