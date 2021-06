WhatsApp : comment transférer ses données d’Android à iOS ?

Que vous envisagiez de passer au dernier modèle, de changer de système d’exploitation mobile ou encore d’opérateur, les fabricants de smartphones peuvent seulement vous aider à transférer vos contacts. Vous devez trouver vous-même le moyen de traiter les autres fichiers et données…

Wondershare MobileTrans est le bon outil qui rend le processus de transfert extrêmement facile, avec des étapes simples. Avec l’aide de ce programme de transfert, vous pouvez gérer vous-même tous les types de fichiers, y compris les contacts, les photos, les messages texte, la musique, le calendrier, les vidéos, les applications et les journaux d’appels. C’est sûr et sans risque.

MobileTrans est un puissant utilitaire de transfert de données de téléphone à téléphone. L’une des caractéristiques importantes de cet excellent outil est sa capacité à transférer en douceur les chats, photos, vidéos et pièces jointes WhatsApp entre deux appareils fonctionnant sous Android ou iOS. Vous pouvez également restaurer facilement vos sauvegardes WhatsApp sur un nouvel appareil et même l’application WhatsApp Business est prise en charge.

Transférer les données WhatsApp d’un Android à un iPhone

MobileTrans est la solution la plus simple et la plus efficace pour transférer WhatsApp d’Android à l’iPhone. Le logiciel prend en charge le transfert direct des données WhatsApp d’un appareil à un autre. Découvrez le tutoriel étape par étape ci-dessous :

Tout d’abord, lancez MobileTrans sur votre Mac ou Windows et sélectionnez “Transférer WhatsApp” depuis l’écran d’accueil. Connectez également votre appareil Android et iOS à votre ordinateur.

Ensuite, dans la barre latérale, sélectionnez WhatsApp et choisissez “Transfer WhatsApp messages” dans les options proposées :

MobileTrans détectera automatiquement les deux appareils connectés et les marquera comme source ou destination. Si leur emplacement est incorrect, vous pouvez cliquer sur le bouton “Flip”.

Après s’être assuré que l’iPhone est l’appareil de destination, cliquez sur le bouton “Démarrer”. Cela permettra de transférer les discussions WhatsApp d’Android vers l’iPhone. Si vous avez utilisé WhatsApp sur l’iPhone auparavant, les données existantes seront effacées.

En un rien de temps, le transfert des discussions WhatsApp sera effectué par MobileTrans. Une fois le processus terminé avec succès, vous serez notifié afin que vous puissiez retirer vos appareils en toute sécurité.

Désormais, lorsque vous lancerez WhatsApp sur votre iPhone, il détectera automatiquement les données nouvellement transférées et vous permettra de les restaurer sur votre appareil iOS.

Le logiciel peut également prendre une sauvegarde des données de WhatsApp Business et les restaurer sur n’importe quel appareil. Il y a quelque temps, WhatsApp a créé une application Business dédiée, principalement pour les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises. Aujourd’hui, l’application est devenue extrêmement populaire avec plus de 100 millions de téléchargements. Pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs de WhatsApp Business, MobileTrans a étendu ses fonctionnalités et a ajouté des solutions pour le transfert depuis cette application également. Récemment, Wondershare a ajouté une fonction dédiée qui peut être utilisée pour sauvegarder et restaurer les données de l’application WhatsApp Business.

Il prend en charge tous les principaux appareils iOS et Android, avec des fonctionnalités permettant de restaurer la sauvegarde de WhatsApp Business sur le même appareil ou sur tout autre appareil. Outre le transfert de données WhatsApp Business entre Android et Android ou iOS et iOS, il prend également en charge le transfert multiplateforme entre Android et iOS sans aucun problème de compatibilité. Comme les utilisateurs ont souvent du mal à transférer leurs données WhatsApp Business entre Android et iOS. Sa fonction de transfert multiplateforme est idéale.

Wondershare affirme qu’il n’y a pas besoin de root/jailbreak de l’appareil pour le transfert de WhatsApp Business ou de passer par tout tracas technique indésirable. MobileTrans a décidé de faire de la fonctionnalité de transfert WhatsApp Business une mise à niveau gratuite pour ses plans existants. En d’autres termes, les plans tarifaires sont toujours les mêmes (29,95€/an ou 39,95€ à vie). La société a décidé d’inclure la prise en charge du transfert WhatsApp Business dans les plans existants. Pour l’instant, la fonction de transfert de WhatsApp Business est disponible dans la version Windows de l’outil. Et sera bientôt ajoutée à sa version Mac dans les prochains jours.

Avec la nouvelle mise à jour de WhatsApp Business Transfer, MobileTrans de Wondershare devrait gagner plus de clients qui ont utilisé l’application Business de WhatsApp. Actuellement, la boîte à outils comporte quatre modules différents. Les fonctionnalités complètes de MobileTrans comprennent le transfert de données entre téléphones, le transfert de WhatsApp, la sauvegarde et la restauration. Il fonctionne parfaitement avec Apple, Samsung, HTC, LG, Sony, Google, HUAWEI, Motorola, ZTE, et d’autres smartphones et tablettes.