Les iPhone dominent le marché des smartphones reconditionnés en France

Encore un secteur où Apple est le maitre incontesté. Les iPhone sont en effet les rois sur le marché des smartphones reconditionnés en France, comme le révèle Recommerce. L’entreprise française, qui est spécialisée dans ce secteur, a publié ses ventes depuis janvier 2021 et rapporte que 14 des 20 téléphones les plus vendus sont des iPhone. Quel score !

L’iPhone au top

Dans l’ordre, on retrouve l’iPhone 8 64 Go, l’iPhone XR 64 Go, l’iPhone 7 32 Go, l’iPhone X 64 Go, l’iPhone 8 Plus 64 Go et l’iPhone 11 64 Go. La septième place revient à un smartphone Samsung, à savoir le Galaxy S10 128 Go. L’iPhone 7 128 Go le suit. Il y a une nouvelle fois un téléphone Samsung qui arrive après, avec cette fois le Galaxy S9 64 Go à la neuvième place. Deux iPhone suivent avec les iPhone XS 64 Go et iPhone 6s 32 Go. Huawei arrive à la 12e place avec le P30 Pro et à la 13e place avec le P30. La fin du classement est trusté par l’iPhone XR 128 Go, le Galaxy S10+ 128 Go, l’iPhone 11 128 Go, l’iPhone 6s 64 Go, le Galaxy S10e 128 Go, l’iPhone 11 Pro 64 Go et l’iPhone 11 Pro Max 64 Go.

D’anciens modèles, comme l’iPhone 6s, ont encore la côte aujourd’hui ! Grâce à Apple, qui continue à le supporter. Selon Augustin Becquet, directeur général de Recommerce, le fait qu’il y ait 14 iPhone dans le top 20 n’est pas une surprise. La société française ajoute qu’un Français sur trois a déjà acheté un smartphone d’occasion.