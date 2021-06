Des iMac M1 ont un défaut de fabrication : ils sont de travers

C’est ce qu’on appelle un sacré défaut de fabrication. Certains utilisateurs qui ont acheté leur iMac M1 ont eu la mauvaise surprise de découvrir que l’écran est un peu de travers et penche même carrément d’un côté. Il n’est donc pas tout à fait droit !

Quelques millimètres qui pèsent dans la balance

Le YouTubeur iPhonedo l’a notamment montré dans sa vidéo : l’écran de son iMac M1 n’est pas droit, et il le prouve en mesurant les côtés de son ordinateur tout-en-un à l’aide d’une règle. Un autre utilisateur sur Reddit dit avoir le même problème. « J’ai vérifié le mien après avoir regardé [la vidéo] et il est aussi de travers. Pas au même degré que le sien, mais pas complètement au bon niveau non plus », raconte-t-il. Il ne serait plus en mesure de retourner l’ordinateur à Apple parce qu’il a dépassé le délai accordé (14 jours en France). C’est fort ballot, même s’il devrait pouvoir faire jouer la garantie.

Un autre utilisateur, sur les forums d’Apple, connaît la même situation. Lui aussi a utilisé une règle. « 1 mm n’est pas beaucoup mais assez pour le ressentir, quelqu’un d’autre a le même problème ? », demande-t-il. Quelqu’un répond que la différence est de 2,5 mm chez lui. Peu de témoignages similaires ont filtré, d’autant que la mesure indiquée reste faible. Mais d’autres clients pourraient être concernés.