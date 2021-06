WWDC 2021 : enfin une mise à jour majeure pour iMessage d’Apple ?

Apple a placé iMessage au centre de sa communication pour la WWDC de la semaine prochaine, laissant entendre que le célèbre service de messagerie de la société pourrait subir une mise à jour majeure.

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, avait précédemment rapporté qu’iOS 15 apporterait des améliorations à iMessage, ce qui semble refléter le thème du matériel promotionnel d’Apple. Plus précisément, Gurman a expliqué qu’il y aura de nouvelles options pour les réponses automatiques, les statuts et les notifications. Ces changements s’inscriraient dans le cadre d’une stratégie plus large visant à faire d’iMessage un réseau social capable de mieux concurrencer WhatsApp.

L’année dernière, MacRumors a trouvé des preuves qu’Apple testait en interne la possibilité de supprimer des messages envoyés, les indicateurs de frappe dans les discussions de groupe, ou encore la possibilité de marquer le dernier message d’une conversation comme non lu après l’avoir ouvert. Apple a également breveté un certain nombre de fonctionnalités d’iMessage encore inédites, telles que la possibilité de modifier les messages envoyés.

L’étendue des mises à niveau d’iMessage lors de la WWDC de cette année n’est pas encore claire, mais compte tenu de l’abondance de preuves que le service a un rôle important à jouer dans la WWDC 2021 et d’une rafale de rumeurs autour de nouvelles fonctionnalités de messagerie, une mise à jour majeure semble très probable.