iPhone 13 : des capacités de batteries nettement supérieures ?

Une nouvelle rumeur en provenance de Weibo, partagée sur Twitter par le leaker l0vetodream, révèle que les capacités des batteries de la prochaine gamme d’iPhone 13 seront plus importantes.

Selon cette rumeur, l’iPhone 13 Pro Max sera doté d’une batterie de 4352mAh, contre 3687mAh pour l’actuel iPhone 12 Pro Max. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro bénéficieront d’une batterie de 3095mAh, contre 2815mAh. Le plus petit modèle de la gamme, l’iPhone 13 mini, sera équipé quant à lui d’une batterie de 2406mAh, contre 2227mAh pour l’iPhone 12 mini.

L’iPhone 12 mini, qui est le plus petit iPhone fabriqué par Apple à ce jour, a enregistré de mauvaises ventes par rapport aux autres modèles. L’une des raisons pourrait être la batterie de l’appareil, qui a reçu des critiques concernant son autonomie.

Des batteries plus grandes permettront d’alimenter l’écran ProMotion 120 Hz attendu sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple prévoit d’inclure la technologie ProMotion dans les modèles les plus haut de gamme de la gamme. Par rapport aux 60 Hz actuels, un écran de 120 Hz utilisera davantage d’énergie.

Des schémas de la prochaine gamme d’iPhone 13 vus ont indiqué que les smartphones Apple de 2021 seront plus épais. D’après cette rumeur, l’augmentation de l’épaisseur semblerait donc être due aux plus grandes capacités de batteries.