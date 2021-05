iPhone 13 : sa petite encoche dévoilée en vidéo

L’iPhone 13 approche à grands pas, quelques mois seulement après l’arrivée de l’iPhone 12 dans de nombreuses chaumières. Et s’il ne devrait pas être une révolution, comme toutes les années, l’iPhone 13 devrait toutefois présenter un changement attendu : sa toute petite encoche ! Celle-ci s’est dévoilée en vidéo avec Lewis Hilsenteger de la chaîne YouTube Unbox Therapy.

Une encoche plus petite pour les iPhone 13

Notre bon vieux Lewis indique avoir reçu un modèle factice de l’iPhone 13 Pro Max, fondé sur les nombreux bruits de couloir qui circulent par ci par là. En d’autres termes, ce devrait être quasiment le produit final. Ce type de modèle est particulièrement utile pour les accessoiristes afin qu’ils puissent préparer leurs coques en avance et les mettre en vente dès la commercialisation du nouveau smartphone.

Comme vu dans la vidéo, l’encoche est donc bien moins large que celle de l’iPhone 12. Elle est également plus haute. Les quatre capteurs du système TrueDepth sont bien présents, et le haut-parleur est désormais situé sur la partie supérieure. À l’arrière, il y a toujours trois capteurs photo et le scanner LiDAR. Le modèle 2021 est également un peu plus épais que le modèle de 2020, mais sinon, pas grand chose ne change, il faut bien l’avouer.