MacBook Pro 2021 : retour du MagSafe & fin de la Touch Bar selon des schémas fuités

Des schémas volés au fournisseur d’Apple, Quanta Computer, décrivent les plans de la marque à la pomme pour les MacBook Pro de nouvelle génération qui sont attendus en 2021, et confirment clairement l’arrivée de ports supplémentaires ainsi qu’un retour au MagSafe.

MacRumors a pu voir les schémas après leur fuite en ligne, et certains d’entre eux présentent la carte logique du MacBook Pro de nouvelle génération. Sur le côté droit de la machine, on trouve un port HDMI, accompagné d’un port USB-C/Thunderbolt et d’un lecteur de carte SD. Le côté gauche présente 2 ports USB-C/Thunderbolt supplémentaires et un emplacement de chargement MagSafe, pour un total de trois ports USB-C/Thunderbolt au lieu de quatre comme aujourd’hui.

Les rumeurs de l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo et de Bloomberg ont précédemment indiqué que tous ces ports arriveront sur les MacBook Pro de 2021. Ces schémas confirment l’ajout des nouveaux ports et nous donnent en plus un aperçu de leur positionnement.

Le nom de code du Mac est “J316”, ce qui suggère que le schéma qui a fuité est celui de la carte logique destinée au MacBook Pro 16 pouces. Il existe également un modèle “J314” qui correspond probablement au MacBook Pro 14 pouces sur lequel Apple travaille également selon les rumeurs. Les deux machines devraient être dotées de nouveaux ports, de l’option de chargement MagSafe et de puces Apple Silicon améliorées.

Cette information, qui a également été partagée par 9to5Mac, provient d’un groupe de ransomware appelé REvil, qui prétend avoir accédé aux ordinateurs internes du fournisseur d’Apple, Quanta Computer.

En plus de la disposition de la carte logique, la documentation comprend des listes très techniques des composants et des MacBook, qui pourraient fournir des informations supplémentaires sur ces machines au fur et à mesure de leur analyse. Les images fuitées du nouveau MacBook Pro qui circulent sur Twitter confirment également que l’appareil ne sera pas doté de Touch Bar, ce qui est conforme aux rumeurs entendues récemment. Le design du boîtier pourrait également avoir des coins plus arrondis.

REvil a menacé de publier d’autres documents volés à Quanta Computer si Apple ne paie pas une rançon d’ici le 1er mai. REvil prévoit de publier de nouveaux fichiers chaque jour jusqu’à ce que le géant américain paie la rançon, et Apple n’a bien sûr pas commenté la situation. Quanta Computer a effectivement déclaré avoir fait l’objet de “cyberattaques sur un petit nombre de serveurs Quanta” mais qu’il n’y a “aucun impact matériel sur les activités de l’entreprise”.