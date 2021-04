AirTag : Apple dévoile son tracker, vendu au prix de 35 euros

Depuis 2019, des rumeurs circulent sur la toile concernant un traqueur connecté Apple. Le petit gadget, intitulé sans surprise AirTag, a été enfin annoncé par la firme américaine lors de sa keynote d’hier. C’est un accessoire qui aide l’utilisateur à trouver un objet perdu comme des clés, un sac à main ou un portefeuille.

Son fonctionnement ? L’AirTag se base sur la technologie UWB (Ultra WideBand) pour communiquer en permanence avec l’iPhone et est lié à la fonction « Localiser » du téléphone. Son autonomie estimée est d’un an et la batterie peut être remplacée. Il n’y a aucune application compagnon à installer.

Le petit accessoire permet de localiser rapidement l’objet sur lequel il est accroché. Et si jamais l’iPhone s’éloigne de ce tracker, ce dernier émettra un signal sonore pour éviter le traçage des personnes. De l’autre côté, le smartphone peut guider l’utilisateur à retrouver son objet. Sur l’écran de l’iPhone, le GPS de « Localiser » s’affiche et amène la personne vers l’AirTag. Il est également possible d’utiliser l’assistant vocal Siri pour lancer la recherche.

Pour un achat à l’unité, le gadget coûte 35 euros. Pour un pack de quatre AirTags, le tarif est de 119 euros. Notons qu’il sera disponible à partir du 23 avril sur l’Apple Store en ligne. Pour rappel, Apple a également présenté un iMac M1 de 24 pouces et un nouvel iPad Pro lors de son special event (lire : iPad Pro M1, iMac M1, AirTags : ce qu’il faut retenir de la keynote Apple).