L’édition digitale de la WWDC 2021 confirmée par Apple

Apple a confirmé aujourd’hui que sa 32e Worldwide Developers Conference sera à nouveau exclusivement digitale, en raison de la crise sanitaire en cours. Comme l’année dernière, la WWDC 2021 se tiendra en ligne du 7 au 11 juin.

Avant 2020, Apple organisait la WWDC au McEnery Convention Center de San José, en Californie, mais à l’heure actuelle, il n’est évidemment pas autorisé pour les entreprises d’organiser de grands événements publics…

La WWDC 2021 sera gratuite pour tous les développeurs : adieu donc les frais de participation habituels de 1 599 dollars. Apple proposera des sessions pour que les développeurs puissent découvrir les nouvelles fonctionnalités qui seront présentées lors de l’événement, et on retrouvera le traditionnel Swift Student Challenge. Les sessions et informations destinées aux développeurs seront disponibles sur le site web Apple Developer ou sur l’application Apple Developer dédiée pour iPhone, iPad et Apple TV.

Dès maintenant et jusqu’au 18 avril, les étudiants peuvent soumettre leur Swift Playground au Swift Student Challenge. Les gagnants recevront des vêtements exclusifs pour la WWDC21 et un set de pins. De plus amples informations sont disponibles sur le site web du Swift Student Challenge.

Nous nous attendons à ce qu’Apple organise une keynote en ligne pour dévoiler de nouveaux systèmes d’exploitation, notamment iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, tvOS 15 et watchOS 8. On ne sait pas si la firme de Cupertino dévoilera du nouveaux ordinateurs en juin, mais de nouveaux Mac sous Apple Silicon se profilent à l’horizon.

Apple indique qu’elle communiquera des informations supplémentaires avant la WWDC 2021 par le biais de l’application Apple Developer, sur son site Web Developer.apple.com et par courrier électronique.