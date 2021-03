TweakBox : installer des jeux non officiels sur iPhone

Si la boutique d’applications officielle ne vous propose pas tout ce que vous voulez, jetez un coup d’œil à TweakBox. Étonnement complète, l’application propose une large sélection d’applis modifiées et tweakées ainsi que des jeux, tout cela gratuitement. Vous n’aurez pas besoin de jailbreak pour l’utiliser, alors poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

Fonctionnalités de TweakBox :

Non seulement utiliser TweakBox est gratuit, mais l’application propose également les contenus suivants:

Applis de la boutique officielle – Des tas d’applis iOS gratuites.

Des tas d’applis iOS gratuites. Applis exclusives – Du contenu que vous ne retrouverez pas dans la boutique officielle, dont des émulateurs, tweaks, applis de streaming, et plus encore.

Du contenu que vous ne retrouverez pas dans la boutique officielle, dont des émulateurs, tweaks, applis de streaming, et plus encore. Applis tweakées – Des applications de base avec de nouvelles fonctionnalités très cool.

Des applications de base avec de nouvelles fonctionnalités très cool. Jeux modifiés – Des jeux très appréciés, en version débloquées et avec de nouvelles fonctionnalités.

Télécharger TweakBox :

Ouvrez la page de téléchargement de TweakBox et téléchargez l’un des profils de configuration. Appuyez sur Autoriser dans le message qui s’ouvre, puis sur Installer. Vos paramètres s’ouvriront ensuite; appuyez sur Installer le profil, puis saisissez votre mot de passe. Ensuite, Safari s’ouvrira: appuyez sur Installer TweakBox > Installer. Les paramètres s’ouvriront à nouveau: appuyez sur Installer > Suivant > Terminer. Lorsque TweakBox apparaîtra sur votre écran d’accueil, c’est que l’installation sera terminée.

Comment utiliser TweakBox :

TweakBox est facile à utiliser :

Ouvrez TweakBox, puis appuyez sur Applications dans la barre de menu. Appuyez sur une catégorie. Choisissez une appli ou un jeu, puis appuyez dessus. Appuyez sur Installer, suivez les instructions à l’écran et attendez que l’installation soit terminée.

Questions fréquentes :

S’agissant d’une boutique d’applications non officielle, nous recevons beaucoup de questions au sujet de TweakBox. Poursuivez votre lecture pour obtenir des réponses.

Comment régler le problème de développeur non approuvé ?

C’est un problème qui se pose parfois avec le contenu non officiel. Voici comment le régler :

Ouvrez vos Paramètres > Général > Profils. Appuyez sur le nom du développeur. Appuyez sur Faire confiance.

Vous devrez faire cela la première fois que vous utiliserez l’application non officielle.

Utiliser TweakBox affectera-t-il ma garantie ?

Non. Utiliser TweakBox est légal et sécurisé. Vous n’aurez pas besoin de jailbreaker votre appareil pour le faire, et vous n’enfreignez donc pas les règles de sécurité d’Apple. La seule chose qui pourra poser problème, c’est si vous utilisez des tweaks Cydia issus de la boutique. Mais vous pourrez les retirer si vous devez déposer votre appareil dans une boutique pour des réparations, et les réinstaller par la suite.

Message d’erreur: l’application ne peut pas être téléchargée ou vérifiée

Cela s’explique par le fait qu’Apple ait révoqué le certificat de l’application. La plupart des boutiques non officielles sont développées à l’aide de certificats d’entreprise expirés, et même si les développeurs essayent de les remplacer à temps, il n’y arrive pas toujours avant la suppression par Apple. Retirez simplement l’application de votre appareil, patientez quelques heures et réessayez. Tout devrait fonctionner.

Message d’erreur : Connexion avec TweakBox impossible

C’est la même chose que pour la question précédente, cela signifie que le certificat a été révoqué. Patientez quelques heures et réessayez – le certificat devrait être remplacé, et l’application devrait fonctionner.

Puis-je demander des applis ou des jeux en particulier?

Oui, en passant par le compte Twitter officiel des développeurs. Néanmoins, sachez qu’il est possible qu’ils ne répondent pas favorablement à votre demande.

Solutions aux problèmes courants de TweakBox

Même si TweakBox est stable, il se peut que vous rencontriez quelques erreurs courantes :

Écran blanc/vierge ou icône grisée

C’est très courant et facile à régler :

Ouvrez vos Paramètres > Safari. Appuyez sur Nettoyer les données de site.

Tout devrait revenir à la normale.

TweakBox a cessé de fonctionner

Cela se produit parce qu’il s’agit d’une appli non officielle, et qu’Apple est incapable d’approuver le développeur:

Supprimez TweakBox. Réinstallez-la et ouvrez les paramètres. Allez dans Général > Profils, puis appuyez sur le nom du développeur. Appuyez sur Faire confiance, et fermez les paramètres – TweakBox devrait fonctionner.

Message d’erreur : argument fourni invalide

Ce n’est pas un problème aussi grave qu’il n’y paraît :

Supprimez TweakBox et réinstallez-la. Éteignez votre appareil, puis faites-le redémarrer. Ouvrez TweakBox, puis allez dans vos Paramètres. Installez toute mise à jour qui ne l’a pas encore été.

Impossible de télécharger TweakBox

C’est l’un des problèmes les plus courants et les plus simples à résoudre. Cela se produit souvent lorsque vous avez une version plus ancienne de l’application et qu’un conflit se produit:

Supprimez TweakBox et faites redémarrer votre appareil. Réinstallez-la – tout devrait fonctionner désormais.

Échec du profil d’installation :

Cela se produit lorsque les serveurs d’Apple connaissent un flux de trafic conséquent. Patientez quelques heures, et si l’erreur persiste, essayez ceci:

Activez le mode avion sur votre appareil. Ouvrez vos Paramètres > Safari. Appuyez sur Nettoyer l’historique et les données de site. Appuyez sur Nettoyer l’historique et les données. Désactivez le mode avion, patientez quelques minutes et essayez à nouveau d’installer l’application – tout devrait fonctionner.

Mes applis crashent :

Cela se produit parce qu’Apple a révoqué le certificat en question. Non seulement TweakBox crashe, mais aussi tous les jeux et applis que vous avez installés via la boutique d’applications. Vous devrez donc supprimer TweakBox et tout reprendre à zéro. Mais vous pouvez empêcher que cela ne se produise à l’avenir: installez un VPN recommandé avec TweakBox. Non seulement vous éviterez les révocations, mais vos données et appareils seront également en sécurité.

TweakBox est l’un des installateurs les plus recommandés de tous les temps, et il est utilisé par des millions de gens dans le monde. Essayez-le dès aujourd’hui: c’est gratuit, et cela pourra remplacer la boutique officielle et devenir votre application préférée pour installer des applis et des jeux sur votre téléphone.