Le OnePlus 9 Pro se montre en vidéo dans un teaser officiel

Après avoir confirmé sa date de lancement, OnePlus vient de dévoiler son prochain smartphone phare avant même sa présentation officielle. Sur son compte Twitter, la marque asiatique a partagé un vrai premier teaser vidéo du OnePlus 9 Pro.

Une version plus longue du teaser qui a été publié en même temps que la date de lancement a été partagée sur Twitter ce matin par OnePlus USA. Le smartphone correspond aux fuites que nous avons vues au cours des deux derniers mois, avec de nombreux de capteurs et la marque Hasselblad à l’avant et au centre de la façade arrière.

Nous pouvons voir quatre capteurs pour l’appareil photo, dont au moins l’un d’eux est un Sony IMX789. Il semble également y avoir une mise au point automatique laser au-dessus du flash LED, et peut-être un autre capteur en-dessous. Vraisemblablement, cette configuration ne sera trouvée que sur OnePlus 9 Pro et non la version standard. Nous devrons cependant attendre le lancement officiel pour en être sûrs.

La série OnePlus 9 devrait être lancée le 23 mars. Les rapports affirment que les OnePlus 9 et 9 Pro seront accompagnés d’un OnePlus 9R, moins onéreux. La société devrait également lancer plusieurs appareils Nord tout au long de l’année, à commencer par le Nord 2, qui pourrait être doté d’une puce MediaTek.

It all begins with a simple thought. Discover the #OnePlus9Series, co-developed with Hasselblad, on March 23. Get notified: https://t.co/8HQZu9LLbl pic.twitter.com/fIajmlM2Lg — OnePlus➕ (@OnePlus_USA) March 8, 2021