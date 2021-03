Bill Gates préfère Android à iOS, il explique pourquoi

L’immense businessman Bill Gates, cofondateur de Microsoft, utilise non pas un iPhone au quotidien, comme tous les gens de la haute, mais un Android. Une vraie surprise qu’il a expliqué et détaillé lors d’une intervention sur l’application Clubhouse, qui fait de plus en plus parler d’elle. On ne peut accéder à Clubhouse que sur invitation, et l’application n’est disponible… que sur iOS.

« J’utilise en réalité un smartphone Android », a déclaré Bill Gates, répondant à une question du journaliste Andrew Ross Sorkin sur sa préférence de système d’exploitation. « Comme je veux être à l’affut de tout, je suis souvent avec des iPhone, mais (le smartphone) que j’utilise le plus se trouve être un Android », a-t-il ajouté.

« Certains fabricants de smartphones Android pré-installent les applications de Microsoft d’une manière qui me facilite la tâche », a justifié Bill Gates. « Ils sont plus modulables sur la façon dont le logiciel se connecte au système d’exploitation. C’est donc à cela que j’ai fini par m’habituer. Mais beaucoup de mes amis ont un iPhone », a déclaré le cofondateur de Microsoft. On ne sait pas quelle marque de smartphone il préfère, mais ce pourrait être un Samsung. Microsoft et Samsung ont effectivement des accords. Bill Gates a également évoqué sa relation avec Steve Jobs. Celle-ci était complexe. Mais le cofondateur d’Apple était « unique » à ses yeux.