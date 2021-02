Cyberpunk 2077 : CD Projekt piraté, une rançon demandée

C’est ce qu’on appelle un violent retour de bâton. CD Projekt, le studio de développement derrière le très controversé Cyberpunk 2077, a été piraté par des hackers. Ces derniers ont récupéré une immense quantité de données, dont le code source du dernier jeu de l’équipe polonaise, mais aussi celui de The Witcher 3 et de Gwent.

Une fuite du code source ?

CD Projekt a fait l’annonce sur Twitter. Les pirates ont réussi à s’introduire sur son réseau interne, et ont même laissé un mot en cryptant certains appareils. Une rançon est demandée, et l’ultimatum approche déjà bientôt à son terme : jeudi, ils devraient mettre leur menace à exécution et faire fuiter le code source de Cyberpunk 2077. Rappelons que le jeu est sorti dans un état lamentable, et que les patchs déjà sortis ne corrigent pas encore totalement les problèmes.

D’autres documents ont été volés : des fichiers en rapport avec les finances, l’administration, la partie légale, les ressources humaines, les relations avec les investisseurs et plus encore. CD Projet assure qu’il ne cédera pas ni ne négociera avec les hackers. Si le code source fuite, certains pourraient s’en accaparer… et réparer le jeu. Une histoire à suivre dans les prochains jours dans les colonnes de World is Small.