Google semble subir une panne mondial (YouTube, Gmail, Drive...)

Depuis une trentaine de minutes en ce lundi 14 décembre 2020, il est impossible d’accéder à plusieurs services de Google comme YouTube, Gmail, Calendar ou encore Drive chez un très grand nombre d’utilisateurs.

L’erreur 500 qui s’affiche sur les navigateurs depuis 13 heures environ en ce début de semaine semble être liée d’après les premières investigations des développeurs à une panne des serveurs d’authentification. Il est donc en théorie possible d’utiliser ces services sans être connecté, mais cela sera probablement bien inutile pour la plupart d’entre eux…

Sur le Google Workspace Status Dashboard, on peut apercevoir que la panne semble être mondiale et généralisée, avec la présence d’un point rouge n’indiquant rien de bon sur les services suivants : Gmail, Google Agenda, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Sites, Google Groupes, Hangouts classique, Google Chat, Google Meet, Google Vault, Currents, Google Forms, Google Cloud, Search, Google Keep, Google Tasks, et Google Voice.

De même pour la Console d’administration, Google Analytics, App Maker, Google Maps, Blogger, Google Sync for Mobile et Classroom. Pour Gmail, par exemple, le message affiché par le support de la firme de Mountain View est le suivant :

14/12/2020 12:55 – Nous savons qu’un problème lié à Gmail concerne la majorité des utilisateurs. Les utilisateurs concernés ne peuvent pas accéder à Gmail. Nous vous tiendrons informé d’ici 14/12/2020 13:12 et nous vous indiquerons le délai attendu de résolution du problème. Notez que ce délai de résolution est une estimation et est susceptible de changer.

Mise à jour : Google semble avoir trouvé d’où venait la panne et la plupart des outils du géant américain sont maintenant fonctionnels en France d’après nos observations, confirmées par les messages ci-dessous :

14/12/2020 13:47 – Le service Gmail a déjà été restauré pour certains utilisateurs et le problème devrait être prochainement résolu pour l’ensemble des utilisateurs. Notez que ce délai est une estimation et est susceptible de changer. Les utilisateurs concernés ne peuvent pas accéder à Gmail.

14/12/2020 13:52 – Le problème lié à Gmail devrait être résolu pour la grande majorité des utilisateurs concernés. Nous nous efforçons de rétablir le service pour les autres utilisateurs, mais aucune autre information ne sera communiquée à ce sujet sur Google Workspace Status Dashboard. Soyez assuré que la fiabilité du système constitue une priorité de Google : nous veillons à apporter des améliorations continues pour optimiser nos systèmes.