Xbox Series X : Halo Infinite sortira à l’automne 2021

Vous le savez probablement, les Xbox Series de Microsoft sorties en novembre dernier n’ont eu aucun jeu de lancement exclusif. Une grande déception alors que la firme de Redmond n’avait cessé de nous promettre au cours des derniers qu’Halo Infinite serait commercialisé en parallèle de la sortie des consoles next-gen sur le Gamepass. On peut tout de même comprendre cette décision du report du jeu, présenté en juillet dernier dans un état graphique lamentable. L’un des personnages du jeu est même devenu un mème sur Internet (Craig, ou Brutus en France).

Depuis ce revers, le titre de 343 industries n’avait pas donné signe de vie. Jusqu’à hier, où le studio de développement a publié un billet de blog avec quelques informations et surtout quelques images du jeu. On peut constater du progrès, tant au niveau des environnements (qui ne semblent pas plus inspirés cependant…) que des modèles (les armures sont magnifiques).

« Pas au niveau »

« La réalité est que l’art et les visuels n’étaient pas au niveau que nous tenons pour Halo – même dans un état de travaux en cours », a reconnu dans le post Neill Harrison, directeur de la gestion artistique de 343 Industries. « Les réactions ont été très humiliantes et nous ont poussés à envisager d’autres possibilités d’amélioration ».

Il est également question du mode multijoueur en free-to-play. « Les joueurs qui jouent gratuitement pourront débloquer des objets à travers une multitude de types de personnalisation différents pour leur permettre de se représenter dans le jeu », a déclaré Chris Blohm, un designer du système de progression de Halo Infinite. Le jeu n’aura pas de loot boxes aléatoires ou d’objets qui influencent le jeu. Enfin, Halo Infinite devrait sortir à l’automne 2021 sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Xbox One.