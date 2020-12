Top 3 des meilleures apps iPhone pour apprendre l’Anglais

Même si à l’école les cours d’anglais n’étaient pas votre tasse de thé, il existe de nombreuses apps géniales qui vous aideront à préparer votre prochaine visite à New York ou votre voyage d’affaires à Londres.

Apprendre avec des leçons courtes

Ces apps ont toutes un point commun : des leçons ultracourtes. Elles sont donc destinées à s’incorporer dans votre journée quand vous avez quelques minutes devant vous ou durant vos trajets, en direction du bureau ou de la fac. Plutôt que de subir des heures de cours rébarbatifs, vous apprécierez de pouvoir discuter en ligne, résoudre de petites énigmes ou profiter de vidéos de locuteurs natifs, qui vous permettront de vous familiariser avec la bonne prononciation des mots.

Alors, quelle app vous correspond le mieux ? The choice is yours!

Pour bien démarrer : Duolingo

Duolingo est l’app idéale pour tous ceux qui souhaitent se lancer en anglais. Si vous doutez qu’une app puisse vous aider à maîtriser une langue, persuadés que jamais vous n’aurez la motivation d’apprendre par vous-mêmes, essayez-la et vous serez vite rassurés ! Duolingo : une solution qui ravira à la fois les débutants et ceux qui ont besoin de rafraîchir leurs connaissances.

Pour les niveaux intermédiaires : Busuu

Apprends une langue avec Busuu est dédié à ceux qui souhaitent renforcer leurs compétences, avec pour but d’être à l’aise dans la langue de leur choix. Les cours présents sur l’app vous mèneront droit au niveau B2, ce qui signifie qu’en fin de parcours, vous pourrez aisément communiquer avec une personne du pays dont vous souhaitez apprendre la langue.

Le vrai plus avec Busuu, c’est le soutien d’une impressionnante communauté. L’occasion parfaite de converser en ligne avec des anglophones du monde entier ! Vous ne vous contenterez pas de vous entraîner à parler, mais travaillerez également votre compréhension orale. Eh oui, entre la voix précise d’un ordi et celle d’un être humain, il y a un pas. Surtout si votre interlocuteur est pourvu d’un accent à couper au couteau…

Parler anglais comme un pro : Babbel

Babbel – Cours de langues vous propose des cours approfondis, destinés à vous faire passer du niveau débutant à professionnel. L’app Babbel présente aussi bien des leçons pour novices que des sessions sur des thèmes précis, comme celles consacrées au vocabulaire du monde des affaires, abondamment détaillées. Acquérir ces termes techniques sera particulièrement utile à ceux qui veulent briller en France comme à l’étranger !

Une fois que vous aurez trouvé l’app qui vous convient le mieux, votre niveau d’anglais (ou de toute autre langue d’ailleurs) va monter en flèche. La seule chose dont vous avez besoin pour suivre les cours en entier, c’est d’un soupçon de motivation ! Les apps s’occupent du reste.