3 applications iPhone idéales pour débuter la guitare

La guitare est censée être un instrument facile. Tout est relatif, et surtout, tout est une question de pratique. Il faut, entre autres, prendre le temps d’étudier les différents types d’accords et savoir régler correctement chaque corde. Vous rêvez de faire vos premiers pas de guitaristes ? Voici des apps pratiques qui vous enseignent l’essentiel à votre rythme.

Accordez votre guitare avec GuitarTuna

Les plus chanceux peuvent réussir à accorder leur instrument à l’oreille. Pour tous les autres, il y a GuitarTuna. Une guitare à six cordes s’accorde en allant du Mi grave au Mi aigu (de la corde la plus grosse, qui est aussi la plus proche, à la plus fine) en passant par La, Ré, Sol et Si.

S’agit-il d’un dièse ou d’un bémol ? Il suffit de pincer chaque corde une à une pour le savoir avec GuitarTuna. Cet accordeur vous guide pas à pas pour vous aider à trouver la note juste. Tournez les clés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour baisser la note, ou dans le sens contraire pour la faire monter.

Ultimate Guitar : en avant la musique

Un vaste répertoire de chansons vous attend dans Ultimate Guitar: Chords & Tabs. Choisissez parmi 1,4 million de tablatures et d’accords à travers des genres variés. Classiques ou modernes, il y en a pour tous les goûts. Quelle meilleure façon de se motiver à jouer ?

Pour commencer, sélectionnez votre instrument. Êtes-vous plutôt guitare acoustique, basse, ou ukulélé ? Ensuite, indiquez les genres musicaux que vous aimez et votre niveau. Cette app séduira les grands débutants comme les joueurs aguerris.

Découvrez alors une liste de suggestions sur-mesure dans l’onglet For You. Cliquez par exemple sur « Creep » de Radiohead afin de lancer une musique d’accompagnement et de faire défiler les accords et la tablature correspondants. Il ne vous reste plus qu’à jouer ! On est très loin des partitions sur feuille volante dont on perdait toujours une page.

Enregistrez-vous avec GarageBand

Que vous ayez envie d’entrer dans la postérité ou simplement de vous écouter jouer pour améliorer votre doigté, faites appel à la fonction enregistrement de GarageBand. Simple et pratique, l’Audio Recorder vous permet d’enregistrer votre voix ou un instrument. Faites glisser les commandes pour activer le micro, puis touchez le bouton instrument dans la barre des commandes pour préparer l’enregistrement. Les paramètres audio peuvent être ajustés à partir du bouton de réglages en haut à droite. Pointez votre iPhone en direction du son et touchez « Enregistrer ».

