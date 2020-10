CD Projekt RED dénonce des menaces de mort suite au nouveau report Cyberpunk 2077

L’un pousse le bouchon trop loin, mais d’autres vrillent totalement. Le studio polonais CD Projekt RED a dénoncé les menaces de mort essuyées par ses développeurs suite au nouveau report de la sortie de Cyberpunk 2077, titre extrêmement attendu sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S et PC.

«Je comprends votre colère, déception et volonté d’exprimer votre opinion. Mais envoyer des menaces de mort aux développeurs est absolument inacceptable et simplement mal. Nous sommes des personnes, tout comme vous», a twitté Andrzej Zawadzki, Senior Game Designer chez CD Projekt Red.

Initialement le jeu devait tout de même sortir en avril, avant qu’une nouvelle date ne soit fixée à septembre, puis au 19 novembre et désormais au 10 décembre. «Nous avons décidé de décaler la sortie de Cyberpunk 2077 de 21 jours. La date actuelle de sortie est le 10 décembre», ont écrit les responsables de CD Projekt Red dans un communiqué publié mardi soir sur Twitter. CD Projekt RED a indiqué avoir besoin de plus de temps pour «adapter et tester neuf versions différentes», pour différents types de consoles nouvelle génération.

Évidemment, ce troisième report a provoqué la colère de nombreux joueurs, dont certains avaient posé spécialement des congés pour pouvoir profiter du jeu. «Je comprends la décision mais … beaucoup d’entre nous, je suis sûr, ont demandé un congé pour pouvoir jouer à ce jeu puisque vous avez dit qu’il n’y aurait plus de retards», a écrit @BillitoSlayer sur Twitter. «Je viens d’annuler l’achat. Il n’y pas de raison d’acheter le jeu d’un développeur qui ne sait pas tenir ses promesses», a réagi pour sa part Hanseul Shin.

