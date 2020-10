Jeu du jour : Jumanji : Epic Run (iPhone & iPad – gratuit)

En route pour l’aventure ! Course et action vous attendent dans Jumanji : Epic Run. C’est à vous de sauver Jumanji. Choisissez votre héros : serez-vous le Dr. Smolder Bravestone, Franklin « Mouse » Finbar, Ruby Roundhouse ou le Professeur Shelly Oberon ? Partez ensuite à la poursuite du Joyau du faucon sacré et affrontez tous les dangers.

Hauts les coeurs ! Battre un nouveau record dans ce jeu de course infini est toujours possible. Votre défi : Obtenir 1 million de points ! Améliorez tous les personnages, utilisez autant de power-ups que vous le désirez et accédez à tous les niveaux. Voici quelques conseils qui vous aideront à avancer dans Jumanji : Epic Run.

Affrontez vos ennemis

Vous rencontrerez toutes sortes d’ennemis pendant votre course. S’il vaut mieux éviter de vous battre contre les animaux, vaincre un humain vous rapporte 100 points. Montrez-leur de quel bois vous vous chauffez.

Changez de voie

Dans Jumanji : Epic Run, plus vous allez vite, plus il devient difficile de contourner les obstacles. Astuce : vous pouvez les éviter en sautant. Vous avez repéré un power-up dans une autre voie en plein saut ? Attrapez-le au vol ! Vous boosterez votre score si vous parvenez à maîtriser ce mouvement.

Choisissez les bons outils

Quand il s’agit de battre des records, certains power-ups sont plus utiles que d’autres. L’Aimant, par exemple, ne vous servira pas à grand-chose (il attire des tonnes d’or, mais n’augmente pas votre score). Concentrez-vous plutôt sur les power-ups de protection, comme le Bouclier ou le Buggy des dunes, ou les armes, telles que le boomerang de Smolder ou le nunchaku de Ruby.

