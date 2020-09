Amazon dévoile un tas de nouveautés : Echo, Fire TV, drone espion…

Amazon a tenu hier une conférence lors de laquelle la multinationale a dévoilé son fameux service de cloud gaming, Luna. Mais de nombreux autres produits ont été dévoilés, dont un étrange drone espion à installer à son domicile…

Mais avant, de nouveaux Echo, Echo Dot et Echo Dot avec horloge ont été dévoilés. Ces enceintes connectées, dotées d’Alexa, arborent désormais un joli design sphérique et sont équipés d’un son plus “premium”. Sidewalk, qui permet de connecter les appareils intelligents entre eux, est également inclus. L’Echo (99,99 euros) et l’Echo Dot (59,99 euros) seront très bientôt disponibles.

Autre nouveauté, l’écran intelligent Echo Show 10, fixé à une base motorisée qui se déplace automatiquement quand vous vous déplacez. Il coûtera tout de même 249,99 euros, et les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Il sera compatible, surprise, avec Netflix.

De nouveaux Fire TV et Fire TV Stick Lite ont été aussi annoncés, avec des processeurs plus puissantes, la prise en charge du HDR, du Dolby Atmos et d’une télécommande vocale. Le Fire TV Stick Lite coûte 29,99 euros et le Fire TV Stick coûte 39,99 euros.

Le Fire TV Cube, quant à lui, est d’ores et déjà disponible en France. C’est un lecteur multimédia tout carré supportant le streaming 4K et est vendu pour 119,99 euros.

Les routeurs Eero 6 et Eero Pro 6 ont été révélés. Ils supportent le Wi-Fi 6, intègre Zigbee et fonctionnent avec Alexa. Ils sont respectivement proposés pour 129,99$ et 229,99$.

Du reste, des caméras ont été montrées dont un drôle de drone Ring, conçu pour domicile. Le drone va voler à l’intérieur de votre logement pour s’assurer que tout va bien. Il retourne automatiquement à sa base quand sa batterie doit se recharger. Son prix est de 249,99 euros.

4 / 5 ( 1 vote )