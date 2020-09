Amazon dévoile Luna, son service de cloud gaming

Tout le monde veut s’y mettre ! Après Xbox et son xCloud, après Google et son Stadia, voici Amazon et son Luna, un service de cloud gaming qui vient concurrencer les applis susnommées. De nombreuses rumeurs ont circulé à son sujet, mais cette fois-ci c’est officiel.

Luna proposera un catalogue de plus de 100 jeux. Parmi les titres disponibles au lancement, il y aura Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu et Brothers: A Tale of Two Sons. De nouveaux jeux seront évidemment ajoutés au fil du temps. Assassin’s Creed : Valhalla, Far Cry 6 et Immortals Fenyx Rising de l’éditeur Ubisoft débarqueront dès leur sortie.

Au niveau des considérations techniques, Luna permettra de jouer en 60 images par seconde, et supportera à son lancement une résolution de 1080p (qui requiert 10 Mb/s au minimum). La 4K arrivera plus tard avec un débit minimum de 35 Mb/s.

Ce service de cloud sera disponible sur PC, Mac, Fire TV, iPhone et iPad, mais les appareils iOS devront passer par un navigateur internet et non via une application en raison des restrictions du store. Une app Android débarquera un peu plus tard.

Au rang des réjouissances, on notera aussi le lancement d’une “manette Luna”, somme toute très classique. La manette se connecte directement sur les serveurs d’Amazon pour réduire la latence au maximum. Elle est aussi compatible avec l’assistant vocal Alexa. Vous pourrez jouer aux jeux de Luna avec le clavier et la souris, à l’ancienne !

Luna profitera aussi d’une intégration avec Twitch : il sera possible de regarder des parties diffusées et de rejoindre directement le jeu.

Luna sera lancé dès octobre aux États-Unis, au prix de 5,99 dollars par mois et une possibilité d’y jouer sur deux appareils en même temps. La manette, elle, coûtera 49,99 dollars au lancement. En France, on ne sait pas encore la date de sortie.

