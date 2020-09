The Witcher en réalité virtuelle ? Une première vidéo de gameplay dévoilée

Parmi les jeux vidéo qui démontrent un grand succès auprès des joueurs et des geeks de tout bord, The Witcher a totalement sa place sur le podium. Après avoir envouté les possesseurs de PC, Xbox One et PS4 avec The Witcher 3, puis séduit les amateurs de Netflix avec une géniale série, CD Projekt Red continue son exploitation de la saga mais cette fois-ci sur mobile.

En collaboration avec son studio Spokko Games, les développeurs proposent The Witcher : Monster Slayer, un Pokemon Go, en gros, dans l’univers de The Witcher. Ce jeu en réalité virtuelle a également un petit côté Infinity Blade pour son jeu d’épée.

Le concept du jeu est très simple : le joueur se glisse dans la peau d’un ensorceleur et doit trouver et tuer les monstres du monde entier en réalité virtuelle. Le titre semble extrêmement joli, et c’est d’ailleurs son principal attrait, car son concept semble déjà un peu éculé. Le jeu devrait bientôt sortir puisqu’il est déjà disponible en soft-launch en Nouvelle-Zélande. En bref, une bonne surprise que nous tardons d’essayer !

Pour rappel CD Projekt Red a un autre projet à fignoler avant sa sortie : Cyberpunk 2077, prévu pour novembre. Plus qu’à patienter avec ce The Witcher Monster Slayer.

